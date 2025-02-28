Александр Дарчиев начал работать в системе МИД в 1992 году. К середине 1990-х годов он стал начальником отдела департамента Северной Америки МИД, в 2003 - замдиректора департамента. С 2005 по 2010 год он также был советником-посланником посольства России в США, с 2014 по 2021 год - послом России в Канаде.