Россия назначила дипломата Александра Дарчиева своим новым послом в США, заняв вакантную с прошлого года должность, сообщило сегодня Министерство иностранных дел России.
«Его отъезд к месту службы в город Вашингтон ожидается в ближайшее время», - заявили в министерстве.
Назначение посла состоялось после вчерашней встречи американских и российских дипломатов в Стамбуле.
«Американская сторона передала официальное согласие на назначение [посла]», - отметили в МИД России.
Александр Дарчиев начал работать в системе МИД в 1992 году. К середине 1990-х годов он стал начальником отдела департамента Северной Америки МИД, в 2003 - замдиректора департамента. С 2005 по 2010 год он также был советником-посланником посольства России в США, с 2014 по 2021 год - послом России в Канаде.
27 февраля Дарчиев участвовал в российско-американской встрече в Стамбуле, которая, как утверждалось, была посвящена работе посольств. По ее итогам Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение.