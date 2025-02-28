Министерство: скачок цен на электроэнергию – результат совокупности нескольких факторов

«Если рассматривать весь текущий год, то в январе и феврале цены были в среднем на 18% выше, чем за те же месяцы прошлого года. В сравнении исключительно февральских показателей цена действительно была в два раза выше», - отметила Лехтметс, добавив при этом, что разницу в февральских ценах нельзя объяснить выходом из строя соединения Estlink 2, так как оно было недоступно и в феврале прошлого года, и в этом.

По словам Лехтметс, рост цен частично обусловлен худшими погодными условиями для ветроэнергетики и, как следствие, значительно меньшим объемом производства электроэнергии на ветровых станциях. В Эстонии в феврале этого года ветер был слабее на 19%, что привело к сокращению генерации на 14,6 ГВт/ч по сравнению с февралем 2024 года.

«Кроме того, подорожал природный газ, что влияет на цену электроэнергии в Эстонии через латвийские и литовские газовые электростанции. Цена на газ выросла на 60%: если в феврале прошлого года средняя цена составляла около 30 евро за МВт/ч, то в этом феврале - уже 48 евро за МВт/ч, а в течение месяца поднималась и до 58 евро за МВт/ч. Существенно выросла также цена на квоты CO₂, что означает, что электроэнергия, вырабатываемая на сланцевых электростанциях, поступает на рынок по более высокой цене, чем год назад», - объяснила Лехтметс.

По ее словам, конечная цена электроэнергии для потребителей в Эстонии остается ниже среднего уровня по Европейскому союзу. «Данные за 2024 год в целом пока недоступны, но согласно информации Евростата за первую половину 2024 года, конечная цена электроэнергии для домашних и бизнес-потребителей в Эстонии была ниже среднего уровня по ЕС», - сказала Лехтметс.

Она отметила, что цена на электроэнергию для бизнес-потребителей в Эстонии ниже, чем в семи европейских странах. «Наши соседи Латвия и Литва входят в число 19 стран, где цена на электроэнергию для бизнеса выше, чем в Эстонии. Самые низкие цены на электроэнергию для бизнеса в Европе - в Финляндии и Швеции, однако разница между их тарифами и эстонскими составляет менее 30%», - добавила она.

«С точки зрения домашних потребителей, цена на электроэнергию в Эстонии также остается ниже среднего уровня по ЕС. Более того, в Финляндии и Швеции конечная цена для домохозяйств выше, чем в Эстонии», - подчеркнула Лехтметс.