С 1 марта работу в качестве внешнеполитического советника президента Алар Кариса начнет Маргус Кольга, обладающий многолетним дипломатическим опытом. Однако, несмотря на успешную профессиональную карьеру, Кольга был осужден за коррупционные преступления.
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Новый советник главы государства Маргус Кольга был осужден за коррупционное преступление. «Соответствие должности – решение работодателя»
В 2003 году, занимая должность вице-канцлера Министерства обороны, Кольга был признан Таллиннским городским судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, разглашении государственной тайны и подделке документов. Ему был назначен штраф в размере 48 600 крон.