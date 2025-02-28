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Новый советник главы государства Маргус Кольга был осужден за коррупционное преступление. «Соответствие должности – решение работодателя»

Перевод: Сергей Светлов
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Маргус Кольга.
Маргус Кольга. Фото: Postimees

С 1 марта работу в качестве внешнеполитического советника президента Алар Кариса начнет Маргус Кольга, обладающий многолетним дипломатическим опытом. Однако, несмотря на успешную профессиональную карьеру, Кольга был осужден за коррупционные преступления.

В 2003 году, занимая должность вице-канцлера Министерства обороны, Кольга был признан Таллиннским городским судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, разглашении государственной тайны и подделке документов. Ему был назначен штраф в размере 48 600 крон.

По данным обвинения, в период с 1996 по 2002 год Кольга заказывал услуги перевода у фирмы OÜ Kerti. Дело имело коррупционный характер, так как одной из совладелиц этой компании была его мать.

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