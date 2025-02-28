ЕБРР снизил прогноз экономического роста для Латвии и Эстонии и повысил для Литвы

Для Латвии ЕБРР в этом году прогнозирует рост ВВП на 2% по сравнению с 2,4% в сентябре прошлого года. Прогноз роста экономики Эстонии снижен до 1,7% по сравнению с прежним прогнозом в размере 2,5%.

В отличие от Латвии и Эстонии, в Литве ожидается более быстрый рост, чем прогнозировалось ранее - в этом году ВВП Литвы вырастет на 2,8%, тогда как в сентябре прогнозировался рост на 2,5%. ЕБРР объясняет пересмотр прогноза в сторону повышения более сильным, чем ожидалось, ростом литовской экономики в прошлом году.

Пересмотр прогнозов для Эстонии и Латвии в сторону понижения ЕБРР объясняет слабым экспортом и замедлением роста в Западной Европе. Банк отмечает, что страны Центральной Европы и Балтии продолжают сталкиваться с неблагоприятными экономическими факторами, включая слабый внешний спрос и инвестиционную активность.

Народное хозяйство стран Балтии особенно подвержено влиянию изменений на рынках Германии и Западной Европы в целом, где слабый рост экономики привел к снижению экспортного спроса. В результате рост в странах Балтии остается слабее, чем первоначально ожидалось.

ЕБРР прогнозирует, что экономика стран Балтии начнет восстанавливаться в 2026 году, чему будет способствовать улучшение внешнего спроса и внутреннего потребления. В следующем году ЕБРР прогнозирует рост ВВП Латвии на 2,5%, Эстонии и Литвы - на 2,6% и 2,7% соответственно.