В МВД за три месяца выплачено в виде премий и доплат в общей сложности 672 241 евро

Самая большая сумма, выплаченная одному человеку, составила 7478 евро, а средняя сумма, выплаченная одному работнику, составила 88 евро. Указанные суммы не включают налоговые расходы работодателя.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) ответил депутату Андрею Коробейнику (Центристская партия), что премия выплачивается за особые заслуги в службе, а дополнительная премия может выплачиваться либо за замещение отсутствующего сотрудника, либо за выполнение дополнительных обязанностей.

По словам министра, среди учреждений, находящихся в ведении МВД, рождественский праздник организовала только Эстонская академия безопасности, куда были приглашены 275 сотрудников всех учебных центров академии.

«Расходы на организацию праздника составили около 24 000 евро, включая, например, 5 450 евро на артистов, около 3 740 евро на аренду оборудования и около 10 350 евро на кейтеринг. Расходы на праздник частично покрыли взносы сотрудников за участие, общая сумма которых составила около 1600 евро. Налог на дополнительные льготы, уплаченный в связи с рождественским праздником Эстонской академии национальной безопасности, составил около 13 000 евро», - рассказал министр.

По словам Ляэнеметс, в министерстве уже много лет не проводилось рождественских и новогодних празднований. В последний раз министерство проводило рождественский праздник в 2016 году, после чего бюджет на организацию праздований был урезан.