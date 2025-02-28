Пт, 28.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

ГРАФИК Обзор стран Балтии: в Таллинне выросли цены на топливо

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Заправка Circle K в Таллинне.
Заправка Circle K в Таллинне. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Согласно пятничному сравнению цен в столицах Балтийских стран, проведенному Circle K, на уходящей неделе цены на топливо в Таллинне выросли, тогда как в Риге и Вильнюсе они в основном остались без изменений.

В Таллинне цены на бензин по сравнению с прошлой неделей повысились на четыре цента, а дизель подорожал на три цента. В Вильнюсе цены на топливо остались неизменными, а в Риге стоимость бензина также не изменилась, однако дизель подорожал на цент.

В пятницу бензин 95 miles в эстонской столице стоил 1,679 евро, что на 2,5 цента больше, чем в Риге, и на 12 центов дороже, чем в Вильнюсе. Цена 98 miles plus в Таллинне составила 1,729 евро, что на 2,5 цента выше, чем в Риге, и на 7,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх