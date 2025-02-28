ГРАФИК Обзор стран Балтии: в Таллинне выросли цены на топливо

В Таллинне цены на бензин по сравнению с прошлой неделей повысились на четыре цента, а дизель подорожал на три цента. В Вильнюсе цены на топливо остались неизменными, а в Риге стоимость бензина также не изменилась, однако дизель подорожал на цент.

В пятницу бензин 95 miles в эстонской столице стоил 1,679 евро, что на 2,5 цента больше, чем в Риге, и на 12 центов дороже, чем в Вильнюсе. Цена 98 miles plus в Таллинне составила 1,729 евро, что на 2,5 цента выше, чем в Риге, и на 7,1 цента больше, чем в Вильнюсе.