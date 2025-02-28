Согласно пятничному сравнению цен в столицах Балтийских стран, проведенному Circle K, на уходящей неделе цены на топливо в Таллинне выросли, тогда как в Риге и Вильнюсе они в основном остались без изменений.
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ГРАФИК ⟩ Обзор стран Балтии: в Таллинне выросли цены на топливо
В Таллинне цены на бензин по сравнению с прошлой неделей повысились на четыре цента, а дизель подорожал на три цента. В Вильнюсе цены на топливо остались неизменными, а в Риге стоимость бензина также не изменилась, однако дизель подорожал на цент.