Акулы растерзали российского туриста

По словам местных береговых служб, двум туристам и инструктору удалось выбраться и вернуться на лодку, однако двое мужчин пропали без вести.

Поиски начались незамедлительно, и через час удалось обнаружить пропавших дайверов. Один из них, Максим Мелехов, был найден без сознания и доставлен в больницу Батангаса, однако его спасти не удалось. Тем не менее, он избежал нападения акулы.

Но Перегудину повезло меньше - его тело было найдено сильно изуродованным, без одной руки. Чудом его удалось извлечь из воды, сообщает Daily Star.

Опасные глубины и зона обитания акул

Опытные дайверы отмечают, что произошедшее нельзя назвать неожиданностью. Воды у острова Верде считаются крайне опасными, так как мощные течения могут затянуть людей в глубину. На глубине 15-20 метров сопротивляться течению уже невозможно, особенно с учетом 20-килограммового снаряжения.

Кроме того, этот район известен высокой концентрацией акул, что представляет серьезную угрозу для туристов. В водах Филиппин обитают несколько видов акул, включая китовых акул, лисьих акул, акул-молотов, черноперых рифовых акул и редких большеротых акул.

Согласно данным Международного регистра нападений акул, в 2023 году на Филиппинах было зафиксировано 69 неспровоцированных нападений акул, десять из которых оказались смертельными. Это немного больше, чем в 2022 году, когда было зарегистрировано 63 нападения.