Прибыль предприятий обрабатывающей промышленности Эстонии могла бы вырасти, а более 100 000 работников сектора могли бы получать прибавку к зарплате до 200 евро, если бы промышленным предприятиям не приходилось ежегодно терять около полумиллиарда евро из-за неэффективных IT-систем, приводящих к потерям материалов, энергии и рабочего времени, утверждает руководитель компании по разработке промышленного программного обеспечения Atemix Микк Варик.
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Эксперт: данные указывают на то, что в эстонской промышленности скрыто 450 миллионов евро для повышения зарплат и прибыли
Варик, который более 20 лет помогает эстонским предприятиям снижать потери за счет IT-решений, считает, что в экономике Эстонии сложилась довольно абсурдная ситуация: с одной стороны, прибыль предприятий и покупательная способность людей снижаются, но в то же время сотни миллионов евро ежегодно буквально сжигаются в виде растрат на материалы и энергию, зачастую даже без осознания этого со стороны предприятий.