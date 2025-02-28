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Эксперт: данные указывают на то, что в эстонской промышленности скрыто 450 миллионов евро для повышения зарплат и прибыли

Перевод: Сергей Светлов
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

Прибыль предприятий обрабатывающей промышленности Эстонии могла бы вырасти, а более 100 000 работников сектора могли бы получать прибавку к зарплате до 200 евро, если бы промышленным предприятиям не приходилось ежегодно терять около полумиллиарда евро из-за неэффективных IT-систем, приводящих к потерям материалов, энергии и рабочего времени, утверждает руководитель компании по разработке промышленного программного обеспечения Atemix Микк Варик.

Варик, который более 20 лет помогает эстонским предприятиям снижать потери за счет IT-решений, считает, что в экономике Эстонии сложилась довольно абсурдная ситуация: с одной стороны, прибыль предприятий и покупательная способность людей снижаются, но в то же время сотни миллионов евро ежегодно буквально сжигаются в виде растрат на материалы и энергию, зачастую даже без осознания этого со стороны предприятий.

«Жесткая конкуренция на экспортных рынках и рост цен на сырье почти свели к нулю прибыль эстонских компаний. Недавно опубликованные результаты исследования Kantar Emor показали, что количество людей, способных хоть немного откладывать деньги после оплаты повседневных расходов, значительно сократилось. Среди прочих проблем это приводит к еще более высокой текучести кадров, так как работники готовы уйти к конкуренту даже за незначительное повышение зарплаты», - отметил Варик.

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