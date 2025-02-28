Эксперт: данные указывают на то, что в эстонской промышленности скрыто 450 миллионов евро для повышения зарплат и прибыли

Варик, который более 20 лет помогает эстонским предприятиям снижать потери за счет IT-решений, считает, что в экономике Эстонии сложилась довольно абсурдная ситуация: с одной стороны, прибыль предприятий и покупательная способность людей снижаются, но в то же время сотни миллионов евро ежегодно буквально сжигаются в виде растрат на материалы и энергию, зачастую даже без осознания этого со стороны предприятий.