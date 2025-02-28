С 1 марта вступает в силу запрет на выход на лед в шести уездах

Согласно результатам мониторинга льда, проведенной сегодня спасателями, ледяной покров стал очень слабым, что делает нахождение на льду опасным. В связи с этим с 1 марта вводится запрет на выход на лед во всех шести уездах Ляэнеского региона Спасательного департамента.

В пятницу, 28 февраля в полдень, на реке Пярну произошел несчастный случай - рыбак провалился под лед. По словам руководителя отдела профилактики Ляэнеского спасательного центра Ирье Таммелехт, на этот раз другие рыбаки успели быстро вытащить его из воды, но на льду сейчас находится много рыбаков, и возможны новые несчастные случаи.

«Спасатели поговорили с рыбаками, находившимися рядом с местом происшествия. Несмотря на объяснения, некоторые из них заявили, что продолжат выходить на рыбалку», - сообщила Таммелехт.

Выход на лед теперь опасен для всех. Опасности подвергаются не только рыбаки, но и дети, которые проводят последние дни школьных каникул и выходят играть на лед. В реках течение быстрое и сильное.

«Если человек провалится под лед, течение может унести его под ледяной покров, - предупредила Таммелехт. - Положительные температуры и осадки ухудшают состояние льда не за дни, а за часы. Если утром лед еще кажется пригодным для рыбалки, то уже к вечеру он может стать смертельно опасной ловушкой».

Если вы заметили человека в беде или сами нуждаетесь в помощи, следует как можно скорее позвонить по номеру 112. Если вы решите помочь провалившемуся под лед человеку, необходимо подходить к нему только по уже пройденному пути и использовать для спасения подручные средства - веревку, доску, палку, куртку или другой предмет, который можно подать пострадавшему. Подходить к краю проруби и пытаться вытащить человека вручную опасно, так как можно провалиться вдвоем, подвергая риску еще одну жизнь.

Перед выходом на лед стоит проверить ILM+ карту состояния льда, чтобы убедиться, что свежие замеры подтверждают безопасность. Информацию можно найти в обновленном разделе карты в приложении ILM+ или на сайте: https://jaakaart.envir.ee/hetkeseis. Карта носит информативный характер, и каждый сам несет ответственность за свою безопасность. Также на ней можно найти данные об искусственных катках, где катание на коньках безопасно.