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СРАВНЕНИЕ ЦЕН Узнайте, где можно найти бассейн по более доступной цене

Перевод: Сергей Светлов
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Бассейн. Иллюстративное фото.
Бассейн. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm / Sakala / Scanpix

В Эстонии есть множество бассейнов, где можно заниматься плаванием - некоторые из них связаны со спортивными клубами или детскими садами, другие работают самостоятельно. Сравнение показывает, что цены на разовые билеты и абонементы могут значительно различаться в зависимости от местоположения и времени посещения. Postimees Tarbija составил случайную выборку и изучил, сколько стоит посещение разных бассейнов.

Если ищете самый доступный разовый билет, стоит отправиться в бассейны Ыйсмяэ, Нымме или Сыле. В будние дни ранним утром (с 7:00 до 8:00) вход туда стоит всего 4,50 евро, что является самой низкой ценой в городе. Если не удается прийти так рано, дневные билеты обойдутся немного дороже - в Ыйсмяэ и Нымме билет стоит 5,50 евро, а в спортивном центр Сыле - шесть евро. Вечером и по выходным цены повышаются: в Ыйсмяэ и Нымме вход стоит 8,70 евро, а в спортивный центр Сыле - девять евро.

Самый дорогой разовый билет в Elamus Spa в Мустамяэ, где утром вход стоит десять евро, а вечером и по выходным - уже 15-16 евро. Также в более высокой ценовой категории находится бассейн Pühajärve Spa & Puhkekeskus, где билеты начинаются с восьми евро и достигают 17 евро в выходные дни.

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