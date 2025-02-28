СРАВНЕНИЕ ЦЕН Узнайте, где можно найти бассейн по более доступной цене

Если ищете самый доступный разовый билет, стоит отправиться в бассейны Ыйсмяэ, Нымме или Сыле. В будние дни ранним утром (с 7:00 до 8:00) вход туда стоит всего 4,50 евро, что является самой низкой ценой в городе. Если не удается прийти так рано, дневные билеты обойдутся немного дороже - в Ыйсмяэ и Нымме билет стоит 5,50 евро, а в спортивном центр Сыле - шесть евро. Вечером и по выходным цены повышаются: в Ыйсмяэ и Нымме вход стоит 8,70 евро, а в спортивный центр Сыле - девять евро.