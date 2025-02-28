Руководитель Института конъюнктуры: «Наши министры оставляют впечатление некомпетентных и беспомощных людей»

В последние два года индекс потребительской уверенности в Эстонии неуклонно снижается, в то время как у соседних стран он, напротив, растет. По словам Раудсеппа, особенно плохо то, что правительство уже долгое время рисует картину «улучшения» экономической ситуации, но реальные показатели потребительской уверенности не демонстрируют никаких значительных признаков роста.