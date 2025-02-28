Руководитель Института конъюнктуры: «Наши министры оставляют впечатление некомпетентных и беспомощных людей»

По словам руководителя Института конъюнктуры Эстонии Пеэтера Раудсеппа, незначительное статистическое улучшение индикатора потребительской уверенности ни в коем случае нельзя расценивать как признак восстановления. Тем более что в сравнении с соседними странами, которые должны сталкиваться с теми же проблемами в аналогичной среде, Эстония опустилась в самую нижнюю лигу по этому показателю.
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В последние два года индекс потребительской уверенности в Эстонии неуклонно снижается, в то время как у соседних стран он, напротив, растет. По словам Раудсеппа, особенно плохо то, что правительство уже долгое время рисует картину «улучшения» экономической ситуации, но реальные показатели потребительской уверенности не демонстрируют никаких значительных признаков роста.