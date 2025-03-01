Историческая перепалка: как в мире отреагировали на жесткое противостояние Трампа и Зеленского на встрече в Белом доме

Под конец встречи Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс назвали неубежденного ими Зеленского неблагодарным и, как сообщает CBS, попросили покинуть Белый дом.

«Такую сцену невозможно было представить в Белом доме», - сказал один из журналистов, выходя из Овального кабинета.

Как отреагировали в Украине и в мире на эту неслыханную по меркам дипломатии встречу?

Европа - за Украину

Европейские лидеры, отреагировавшие на встречу на встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского, единодушно поддержали Украину.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после перепалки между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским выразил «непоколебимую поддержку Украине».

Представитель Стармера отметила, что он уже провел телефонные разговоры с обоими президентами.

«[Стармер] сохраняет непоколебимую поддержку Украины и делает все возможное, чтобы найти путь к прочному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины», — отметили в пресс-службе британского премьера.

Канцлер Германии Олаф Шольц: «Никто не хочет мира сильнее, чем граждане Украины. Поэтому мы все вместе ищем путь к надежному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию и на Европу»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони: