Видео «Балтия – тоже сложный регион»: Трамп прокомментировал присутствие США на восточном фланге НАТО

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 февраля, во время встречи в Вашингтоне, отвечая на вопросы журналистов, упомянули важность стран Балтии для европейской безопасности. Трамп заверил, что США сохранят свое военное присутствие на восточном фланге НАТО, но подчеркнул, что европейским странам необходимо увеличить инвестиции в свою оборону, пишет Rus.TVNET со ссылкой на портал LSM.