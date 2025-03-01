Что с отношениями Украины с США? Отвечают Трамп и Зеленский

Зеленский: три раза поблагодарил США и Трампа и напомнил, кто все-таки начал войну

Встреча, так или иначе, прошла не очень для обеих сторон. Но я не могу поменять наше отношение к России. Они нас убивают. Американцы — друзья, европейцы — друзья, а Путин и русские — враги. Это не значит, что мы не хотим мира. Спасибо США, всей вашей стране, за всю вашу поддержку, спасибо Трампу, спасибо Конгрессу, вы помогли нам выжить.

Мы хотим мира. Никто не хочет закончить войну больше, чем мы. Мы воюем за нашу свободу и за наши жизни. Нам надо быть на одной стороне и я надеюсь, что президент Трамп на нашей стороне. Остановить Путина — очень важно. Но Путин 25 раз нарушал соглашения о прекращения огня. Рейган говорил, что «мир — это не отсутствие войны». Я уважаю президента Трампа и американский народ. Была жесткая ситуация. Мы просто говорили откровенно. Не знаю, была ли эта конфронтация спланированной заранее. [Не стоит ли извиниться перед Трампом?] Нет, нам надо быть открытыми и честными. Я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Но какие-то вещи нам надо обсуждать не при СМИ.