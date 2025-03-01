Видео Автобус Ecolines загорелся на ходу

В пятницу, 28 февраля, около 13:00 в Государственную пожарно-спасательную службу Латвии поступил вызов на улицу Тукума в Кемери, где открытым пламенем горел автобус, который следовал по маршруту Рига - Вентспилс.

Люди эвакуировались из транспортного средства до прибытия спасателей.

Спасатели отсоединили аккумулятор автобуса и в настоящее время продолжают работу на месте происшествия.

На опубликованных в социальных сетях видео запечатлено, что сгорела задняя часть автобуса.

Председатель правления Ecolines в Латвии Андрис Подгорный сообщил агентству LETA, что пожароопасная ситуация возникла из-за перегрева выхлопной трубы.

Автобус можно будет вновь эксплуатировать после ее замены. По оценкам Подгорного, стоимость ремонта может составить около 15 000 евро.

Руководитель Ecolines также отметил, что такая проблема встречается довольно часто.