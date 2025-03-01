«Он убивал людей, понимаете?» Такого в Белом доме еще не было: расшифровка перепалки Трампа и Зеленского

На встрече, часть которой прошла на повышенных тонах и транслировалась в прямом эфире, Трамп заявил, что президенту Украины придется пойти на компромиссы в переговорах с Россией и заключить сделку с США. По словам американского лидера, Вашингтон уже начал обсуждать с Москвой параметры мирного соглашения.

Основная перепалка на встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и вице-президента Джей Ди Вэнса началась с вопроса журналиста из зала: «Сейчас я разговариваю с моими друзьями в Польше, и они обеспокоены тем, что вы слишком сближаетесь с Путиным. Что бы вы им сказали?»

Трамп: Если бы я не поддерживал отношения с обоими (речь идет о Зеленском и Путине - прим.ред.), сделки бы не было. Вы хотите, чтобы я говорил ужасные вещи о Путине, а потом сказал: «Привет, Владимир, как продвигается наша сделка?» Так это не работает. Я не поддерживаю Путина. Я ни на чьей стороне. Я выступаю за Соединенные Штаты Америки и за благо всего мира. Я на стороне мира. И я хочу покончить с этим. Вы видите, какая у него (у Зеленского - прим.ред.) ненависть к Путину? Очень трудно заключить сделку при такой ненависти.