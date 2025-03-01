С сегодняшнего дня в Таллинне можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс

По данным Таллиннского департамента образования, в этом году в столице насчитывается около 4400 детей, достигших школьного возраста, что немного меньше, чем в предыдущие годы.

В период с 1 по 15 марта родители, которые по данным регистра народонаселения, проживают в Таллинне, могут подать заявление на определение муниципальной школы, закрепленной за ребенком по месту жительства. Наиболее удобный способ подачи – через систему eKool.

Вице-мэр Алексей Яшин отметил, что если год назад родители первоклассников испытывали определенную тревогу, то сегодня основные опасения позади.

«Первый год перехода на эстонский язык обучения подтвердил, что таллиннские школы последовательно адаптируются к изменениям, даже если процесс проходит не везде одинаково. Все школы переходного типа справились со своей задачей, а многие создали сильную учебную среду, что позволило открыть классы и для детей, владеющих эстонским языком на уровне родного», - подчеркнул Яшин.

Он добавил, что Таллинн активно решает проблему переполненных классов: с нового учебного года стоит цель, чтобы во всех первых классах количество учеников не превышало 24.