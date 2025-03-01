У инвестора ассоциации: в Хельсинки не будет отеля в форме буквы Z

Норвежский инвестор Артур Бухардт отказался от первоначального плана строительства отеля в столичном районе Хаканиеменранта. Первой об этом сообщила газета Hufvudstadsbladet.

Причиной такого решения стала форма гостиницы, которая напоминает латинскую букву Z, что ассоциируется с российским нападением на Украину.

Бухардт поделился с журналистами шведоязычной газеты, что ему сообщили о публикациях о Z-отеле в российских СМИ.

Решение инвестора стало неожиданностью для Хельсинки. Об этом заявил руководитель отдела городской среды столичной мэрии Янне Проккола.

«Я вообще не вижу здесь никакой Z, но это, видимо, в глазах смотрящего», – отметил Проккола. По его словам, сейчас город изучает, сколько исправлений необходимо внести в документацию. Подготовительные работы по строительству отеля планировалось начать в 2027 году.

Ранее Артур Бухардт построил отель Clarion в районе Яткасаари, недалеко от пассажирского терминала Tallink. Инвестиционная компания AB Invest не ответила на просьбу Yle об интервью.