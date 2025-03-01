Марина Кальюранд: Трамп предал Украину

«Видео встречи Трампа и Зеленского смотреть стыдно. Два задиры - Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс - бросились нападать на Зеленского, который оказался в гораздо более слабой позиции именно из-за предыдущих уступок Трампа Кремлю и его прославления Путина, - написала Кальюранд в соцсетях. - Спорным остается вопрос о том, стоило ли Зеленскому вообще ехать в Белый дом, чтобы подписать двустороннее соглашение о минеральных ресурсах, и не стоило ли ему хвалить Трампа, как это делали до него президент Франции Макрон и премьер-министр Великобритании Стармер. Это то, о чем эксперты теперь могут спорить неделями».

«Дело в том, что Зеленский показал всему миру - и американцам, - каковы принципы и ценности президента США сегодня. Два голосистых государственных лидера издевались и глумились над Зеленским и в его лице над всем украинским народом: погибшими, ранеными, солдатами, женщинами и детьми», - пишет о дипломатическом кризисе Кальюранд.

«Остаются два вопроса: кто станет следующим объектом порицания со стороны дуэта Трампа и Вэнса, и вспомнит ли Трамп то, что произошло в Овальном кабинете неделю спустя, или забудет об этом, включая тот факт, что он назвал Зеленского диктатором», - написала Кальюранд.

Сегодня Белый дом ясно дал понять, что судьба Украины и украинцев зависит от их храбрости и европейской поддержки, считает Кальюранд.