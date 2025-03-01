В надежде на скорое завершение войны между Россией и Украиной многие предприятия восточной Германии готовятся к возобновлению поставок российского газа.
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Часть немецкой промышленности уже ждет возвращения российского газа
После отказа от российского газа европейские страны пережили три тяжелых года. Больше всего это ударило по экономике Германии, которая ранее была построена на дешевом российском газе. Рост цен на энергоносители замедлил экономический рост страны, а некоторые компании перенесли производство за границу.