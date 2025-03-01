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Часть немецкой промышленности уже ждет возвращения российского газа

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Газовое хранилище в северной Германии.
Газовое хранилище в северной Германии. Фото: Christian Charisius

В надежде на скорое завершение войны между Россией и Украиной многие предприятия восточной Германии готовятся к возобновлению поставок российского газа.

После отказа от российского газа европейские страны пережили три тяжелых года. Больше всего это ударило по экономике Германии, которая ранее была построена на дешевом российском газе. Рост цен на энергоносители замедлил экономический рост страны, а некоторые компании перенесли производство за границу.

Для многих немецких политиков и предпринимателей возвращение к закупкам российского газа остается неприемлемым вариантом. Например, химический гигант BASF, который ранее был одним из крупнейших клиентов России, заявил на этой неделе, что в его стратегии нет сценария возврата к российскому газу.

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