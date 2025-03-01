В таллиннском вытрезвителе умер человек

Вчера около 18:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Вильде-теэ в столичном районе Мустамяэ пьяный мужчина упал и ударился о камень.

«Первыми на место происшествия прибыли медики скорой помощи, которые осмотрели пострадавшего. Госпитализация ему не требовалась. Однако человек был настолько сильно пьян, что не мог отвечать на вопросы и не мог ходить самостоятельно, поэтому полицейские доставили его в вытрезвитель», - рассказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Пирко Пярила.

В вытрезвителе нетрезвого человека повторно осмотрели. После этого его поместили в камеру, где он должен был протрезветь. Его регулярно проверяли как физически, так и с помощью камер видеонаблюдения.

«Во время физического осмотра в полночь работник вытрезвителя заметил, что мужчина больше не дышит. Специалист арестного дома сразу стал реанимировать человека, вызвал на помощь медика, также была вызвана скорая помощь. К сожалению, медики не смогли спасти жизнь мужчины, и прибывшие на место медики скорой помощи констатировали его смерть», - сказал Пярила.

Точная причина смерти будут установлена в результате экспертизы.