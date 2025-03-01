В Чехии сошел с рельсов грузовой поезд с токсичным грузом

Катастрофа произошла около полудня вблизи станции Густопече-над-Бечвоу. Из зоны возгорания в небо взметнулись густые черные клубы дыма, видимые на значительном расстоянии. Причины аварии пока неизвестны, расследование продолжается. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ближайшие жилые дома находятся примерно в 500 метрах от эпицентра событий. Однако, по словам властей, токсичный дым до них не дошел.

По данным пожарных, огнем были охвачены 15 цистерн из 17, входивших в состав поезда. В каждой из них находилось около 60 тонн бензола - вещества, относящегося к категории токсичных.

Несмотря на масштабность инцидента, официальные лица заявили, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимые нормы. Тем не менее жителям города и близлежащих районов рекомендовано не открывать окна и по возможности оставаться в помещениях.