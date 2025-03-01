Галерея Спасатели приказали рыбакам прекратить ловлю на льду реки Пярну

Рыбаки из Латвии - мужчина и женщина, которые только что прибыли к реке и вышли на лед, - не знали о введенном сегодня запрете. Они заявили, что следуют правилам выхода на лед в районе Чудского озера. Когда спасатели с помощью громкоговорителя приказали им покинуть лед, они поняли, что в этот день улова не будет.