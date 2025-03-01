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Галерея Спасатели приказали рыбакам прекратить ловлю на льду реки Пярну

Перевод: Вера Копти
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Сегодня, около 10 часов утра к пярнускому гребному клубу прибыл автомобиль спасательной службы. Из громкоговорителя раздалось предупреждение: «Уходите со льда, это опасно». На всей реке могло находиться около сотни рыбаков.

Рыбаки  из Латвии - мужчина и женщина, которые только что прибыли к реке и вышли на лед, - не знали о введенном сегодня запрете. Они заявили, что следуют правилам выхода на лед в районе Чудского озера. Когда спасатели с помощью громкоговорителя приказали им покинуть лед, они поняли, что в этот день улова не будет.

Интересно, что около 15 рыбаков, находившихся у гребного клуба, увидев спасателей и услышав их предупреждение, сразу направились к берегу. Личных замечаний никому не делали – достаточно было одного объявления. На месте установили красный предупредительный знак об опасности выхода на лед.

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