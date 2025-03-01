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Общественный транспорт в Эстонии ждут большие перемены

Перевод: София Солдатенко
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На Балтийском вокзале пассажиры садятся в уездный автобус.
На Балтийском вокзале пассажиры садятся в уездный автобус. Фото: Mihkel Maripuu

Министерство регионального развития и сельского хозяйства, начавшее реструктуризацию системы общественного транспорта с ежегодной дотацией в размере около 162 миллионов евро, планирует уже в этом году и в начале нового года значительные изменения в маршрутной сети.

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) подтвердила, что обсуждения по реорганизации сети маршрутов уже ведутся.

«В этом году мы проанализируем маршрутную сеть в каждом уезде, а также привлечем местных жителей, центры общественного транспорта и местные самоуправления, - уточнила она. - Мы изучим расписания общественного транспорта по уездам».

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