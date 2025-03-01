ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОСС В чем настоящая причина позорного спектакля в Белом доме

Возможно, реакция американской общественности, в целом поддерживающей Украину, заставит команду Трампа и Вэнса вернуться на прежний курс. Возможно, что публичное унижение Зеленского, явно заранее спланированное и в основном осуществленное Вэнсом, было необходимо для того, чтобы дать Трампу повод выйти из так называемого мирного процесса, обвинив Зеленского в неудаче.

Едва ли от Путина получены хоть какие-то намеки на готовность к компромиссу. Я уверен, что истинная причина вспышки ненависти Трампа и Вэнса кроется именно в этом. Давно обещанная «сделка» нигде не просматривается, если только речь не идет о полной капитуляции Украины. А такую капитуляцию Зеленский не может и не собирается предлагать - ни им, ни Путину.

Так или иначе, единственным победителем этой встречи стал Путин. Все присутствовавшие оказались в числе проигравших.

Очевидно, что Зеленскому не нужна помощь Трампа в передаче Путину четырех областей, сокращении украинской армии и отказе от вступления в НАТО. Если бы он хотел капитулировать перед Путиным, он бы поехал не в Вашингтон, а в Москву.

Чрезвычайно важно, что завтра состоится встреча Зеленского с лидерами европейских стран в Лондоне.

У Европы есть исторический шанс сыграть активную и решающую роль в самом значимом геополитическом процессе этого века.

В целом военная помощь США Украине составляет около 20% от всех затрат. Сама Украина покрывает примерно 55%, а Европа вместе с остальным миром, не входящим в США, - 25%. Европа должна не только найти недостающие 20%, но и значительно увеличить свою поддержку.

Пришло время решительно урегулировать вопрос так называемых замороженных российских активов, быть готовыми обеспечивать безопасность Украины своими силами и без промедления запустить оборонную промышленность Европы.

Учитывая динамику общения Киева и Вашингтона в последние недели, в какой-то момент подобный коллапс должен был произойти.

Лучшее, что Зеленский мог бы получить в Вашингтоне, - это небольшая отсрочка. Очевидно, что устойчивой поддержки и помощи со стороны США не предвидится и договориться им не удастся.

Но эта отсрочка дала бы Европе очередной повод потянуть время. Теперь же для этого больше нет ни одного предлога.