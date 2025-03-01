Пятничная драма в Овальном кабинете вызвала быструю реакцию многих мировых лидеров. Но не Владимира Путина. Пока что никаких комментариев от кремлевского лидера не поступало. Впрочем, ему и не нужно ничего говорить. Президент Путин может позволить себе спокойно сидеть и наблюдать за развитием событий, пишет корреспондент Би-би-си в Москве Стив Розенберг.
Мнение ⟩ «Владимир Путин может позволить себе сидеть сложа руки и наблюдать за развитием событий»
Дональд Трамп предсказал, что публичная ссора с президентом Зеленским «станет великолепным телешоу».
Мало кто сомневается, что Владимиру Путину понравится «шоу» - драматическое зрелище, как Владимир Зеленский, лидер страны, в которую вторгся президент Путин, получает разнос со стороны президента и вице-президента Соединенных Штатов перед мировыми СМИ.
Однако некоторые российские официальные лица прокомментировали события в Вашингтоне.
В посте в социальных сетях бывший президент Дмитрий Медведев, ныне заместитель главы Совета безопасности России, написал, что президент Зеленский получил «пощечину в Овальном кабинете». Он призвал США прекратить военную помощь Украине.
О как бы это приветствовала Москва.
В своем сообщении в Telegram пресс-секретарь МИД Мария Захарова похвалила Трампа и Джея Ди Вэнса за их «чудо сдержанности», что они не ударили президента Украины.
Это признак нового мира, в котором мы сейчас находимся: в то время как отношения США и Украины находятся под угрозой краха, у отношений США и России все наоборот.
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В последние недели Трамп и Путин говорили по телефону и обещали тесно сотрудничать; ходят разговоры о возможном саммите в ближайшее время; переговоры США и России на более низком уровне по перезагрузке отношений и обсуждению потенциального экономического сотрудничества уже начались.
Президент Путин бросил американцам приманку в виде перспективных совместных проектов, связанных с добычей редкоземельных металлов и алюминия.
Последствия разрыва отношений между Украиной и США потенциально очень серьезны для Киева, но очень позитивны для Москвы.
Если поставки американского оружия на Украину прекратятся, украинцам будет гораздо труднее защищаться от российских войск, вторгшихся в их страну, даже в условиях солидарности и сильной поддержки со стороны европейских лидеров.
Москва считает, что война в Украине идет на пользу России. Перепалка в Овальном кабинете еще больше укрепила эту точку зрения.