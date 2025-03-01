Дональд Трамп предсказал, что публичная ссора с президентом Зеленским «станет великолепным телешоу».

Мало кто сомневается, что Владимиру Путину понравится «шоу» - драматическое зрелище, как Владимир Зеленский, лидер страны, в которую вторгся президент Путин, получает разнос со стороны президента и вице-президента Соединенных Штатов перед мировыми СМИ.

Однако некоторые российские официальные лица прокомментировали события в Вашингтоне.

В посте в социальных сетях бывший президент Дмитрий Медведев, ныне заместитель главы Совета безопасности России, написал, что президент Зеленский получил «пощечину в Овальном кабинете». Он призвал США прекратить военную помощь Украине.

О как бы это приветствовала Москва.

В своем сообщении в Telegram пресс-секретарь МИД Мария Захарова похвалила Трампа и Джея Ди Вэнса за их «чудо сдержанности», что они не ударили президента Украины.

Это признак нового мира, в котором мы сейчас находимся: в то время как отношения США и Украины находятся под угрозой краха, у отношений США и России все наоборот.

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