Хотя встреча президентов США и Украины в Белом доме перед камерами была крайне эмоциональной, внешние наблюдатели полагают, что истинные события, происходившие там, остаются неизвестными.
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Эксперты: на самом деле мы не знаем, что произошло в Белом доме
Американский эксперт Андреас Каю отметил, что, безусловно, то, что мы увидели по телевидению, выглядело ужасно и комментировать это крайне сложно. Однако следует учитывать, что 90% того, что действительно произошло, осталось за кадром. «Сейчас говорят о двух-трех каналах переговоров и различных группах, которые обсуждают разные сценарии. Все это делает ситуацию сложной. Несмотря на это, хочется пожелать всем сохранять хладнокровие, ведь мы на самом деле не знаем, что происходит».