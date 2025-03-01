Эксперты: на самом деле мы не знаем, что произошло в Белом доме

Американский эксперт Андреас Каю отметил, что, безусловно, то, что мы увидели по телевидению, выглядело ужасно и комментировать это крайне сложно. Однако следует учитывать, что 90% того, что действительно произошло, осталось за кадром. «Сейчас говорят о двух-трех каналах переговоров и различных группах, которые обсуждают разные сценарии. Все это делает ситуацию сложной. Несмотря на это, хочется пожелать всем сохранять хладнокровие, ведь мы на самом деле не знаем, что происходит».

Каю пояснил, что то, что делается перед камерами, частично является спектаклем для внутренней аудитории, для избирателей. Он подчеркнул, что не стоит забывать: любые переговоры заканчиваются компромиссом, и если переговоры удачные, то обе стороны чувствуют себя некомфортно. «Сейчас нам кажется, что лишь одной стороне плохо и что украинцев вынуждают на значительные уступки, но мы не знаем, от чего вынуждены отказаться россияне. Какое давление могут оказать американцы на Россию?»