По мнению председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, конфликт между президентами Украины и США, разгоревшийся в пятницу в Овальном кабинете Белого дома, может ознаменовать начало распада пространства западного альянса.
«Беспрецедентная дипломатическая драма, разыгравшаяся вчера в офисе президента США на глазах у всего мира, которую не смог бы предсказать даже лучший голливудский сценарист, может войти в историю как начало распада пространства западных альянсов, - пишет Михкельсон в социальных сетях. - Столько глубокого и фундаментального раскола между союзниками свободного мира не было со времен окончания Второй мировой войны. Россия и Китай, стремясь разделить Европу и Америку, очень близко подошли к достижению одной из своих величайших стратегических целей. Президент Трамп, подчеркивающий изоляционизм, ясно дал понять, что роль лидера свободного мира теперь вакантна и зависит в первую очередь от европейских союзников в том, кто и заполнит ли эту пустоту».
Произошедшее в Овальном кабинете Михкельсон назвал одновременно шокирующим и логичным, неизбежно оставляя впечатление, что все должно было закончиться именно так.
«От президента Зеленского требовали ни больше ни меньше как подчиниться требованиям России. Когда украинский президент попытался пояснить, что Россия - агрессор и ее не волнует прекращение огня, что он неоднократно доказывал с 2014 года, и что Украине нужны реальные гарантии безопасности для защиты ее суверенитета, хозяева безжалостно набросились на гостя, обвинив его в проявлении неуважения и неблагодарности», - сообщил Михкельсон о провалившейся в пятницу встрече.
«У Зеленского, конечно, вчера был не лучший день, но можно только представить, в каких условиях и под каким внутренним разочарованием ему пришлось действовать в последние месяцы, - сказал Михкельсон, имея в виду нестабильное состояние Зеленского. - Он, вероятно, не ожидал, что самый большой сторонник Украины так жестоко и открыто нападет на жертву агрессии».
«Позиция президента США была решительной - он показал всему миру, что он не участвует в этой войне, не выбирает ничью сторону и хочет прекратить войну любой ценой, чтобы восстановить отношения с Россией и определить курс новых линий власти в мире. К сожалению, он показал всем, что ему плевать на Устав ООН, на принцип изменения границ силой или на ценности, которые скрепляют свободный мир, - написал Михкельсон. - Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила после встречи, что Соединенные Штаты прекратят выписывать пустые чеки на войну в очень далекой стране без реального и прочного мира».
По словам Михкельсона, Ливитт также подчеркнула, что теперь весь мир увидел, с чем президенту США пришлось иметь дело за закрытыми дверями. Он добавил, что, к сожалению, это лишь доказывает, что президенту Трампу нужна была такая сцена, чтобы дистанцироваться от войны, которая решит судьбу Европы.
«Логичным вчерашнее событие делает публичное поведение новой администрации США с того момента, как 12 февраля Трамп провел полуторачасовой телефонный разговор с диктатором Путиным. За этим последовали лихорадочные, но все же решительные шаги Белого дома по примирению с государством-агрессором Россией, без учета интересов Украины и ее европейских союзников. Голосование в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН в прошлый понедельник, где США присоединились к России и Северной Корее против Украины, послало всем сигнал о том, какова истинная воля Белого дома, - проанализировал Михкельсон. - Хотя украинская делегация пыталась быстро восстановить коммуникацию между президентами после фиаско в Овальном кабинете, США это отвергли. Зеленский покинул Вашингтон, зная, что теперь Украине будет гораздо сложнее рассчитывать на поддержку США. Судьба Украины теперь во многом лежит на плечах Европы».
«Для Эстонии, как и для других наших ближайших союзников, распад западного пространства союзников стал бы серьезным ударом по поддержанию прочного мира и обеспечению безопасности. В этой ситуации мы должны действовать быстро вместе с нашими европейскими союзниками, чтобы ни у России, ни у Китая не сложилось впечатления, что сдерживающая сила Запада рухнула, а его устойчивость парализована. Первым испытанием здесь станет продолжение военной помощи Украине, - написал Михкельсон. - Даже если США действительно осуществят свою угрозу и прекратят военную помощь, которая ими уже была обещана, европейские страны вместе с другими государствами свободного мира должны сделать все возможное, чтобы гарантировать, что Украина продолжит получать необходимую военную помощь. В первую очередь, Украине нужны артиллерия, артиллерийские боеприпасы и противовоздушная оборона для стабилизации фронта. Это будет нелегко, но неизбежно перед лицом экзистенциальной угрозы. Предложение Эстонии потратить не менее 0,25 процента ВВП на военную поддержку Украины по-прежнему актуально».
Европейские страны должны, считает Михкельсон, как можно скорее задействовать все замороженные активы России для поддержки Украины, и если для этого потребуется укрепить решимость бельгийского правительства - большая часть из примерно 200 миллиардов евро замороженных активов находится в Бельгии, - то это необходимо сделать.
«Европейские страны, выступающие за сохранение свободного мира, должны немедленно увеличить расходы на оборону в соответствии с реальными потребностями и новой реальностью, которая возникла в трансатлантических отношениях. Вероятно, речь идет об увеличении ВВП на 4–5 процентов. В то же время очевидно, что достижение нескольких критически важных возможностей потребует времени, даже если политические решения будут приняты сегодня или завтра. Поэтому крайне важно, чтобы Франция, в частности, распространила свое ядерное сдерживание на всех европейских союзников. Россия должна понять, что мы настроены серьезно», - отметил Михкельсон.
Однако, по мнению Михкельсона, произошедшее в Овальном кабинете не означает, что больше нет смысла или надежды прилагать усилия по сохранению союзнического пространства США.
«В ответ на вопрос польского журналиста о безопасности стран Балтии Трамп вчера в Овальном кабинете заявил, что у нас сложное соседство, но как президент он связан обязательствами перед НАТО, - отметил Михкельсон. - Независимо от того, что произошло, мы также должны активно разъяснять США свои взгляды. В Конгрессе США большинство членов по-прежнему выступают за крепкие союзнические отношения с Европой, и многие из них понимают, что если мы предоставим Украину ее судьбе, то действительно можем столкнуться с Третьей мировой войной».