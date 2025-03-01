«Для Эстонии, как и для других наших ближайших союзников, распад западного пространства союзников стал бы серьезным ударом по поддержанию прочного мира и обеспечению безопасности. В этой ситуации мы должны действовать быстро вместе с нашими европейскими союзниками, чтобы ни у России, ни у Китая не сложилось впечатления, что сдерживающая сила Запада рухнула, а его устойчивость парализована. Первым испытанием здесь станет продолжение военной помощи Украине, - написал Михкельсон. - Даже если США действительно осуществят свою угрозу и прекратят военную помощь, которая ими уже была обещана, европейские страны вместе с другими государствами свободного мира должны сделать все возможное, чтобы гарантировать, что Украина продолжит получать необходимую военную помощь. В первую очередь, Украине нужны артиллерия, артиллерийские боеприпасы и противовоздушная оборона для стабилизации фронта. Это будет нелегко, но неизбежно перед лицом экзистенциальной угрозы. Предложение Эстонии потратить не менее 0,25 процента ВВП на военную поддержку Украины по-прежнему актуально».