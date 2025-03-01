Сегодня около полудня на Петербургском шоссе в Таллинне была обнаружена утечка в подземном газопроводе. Из-за аварии движение на одной из главных транспортных артерий столицы было перекрыто.
На Петербургском шоссе была обнаружена утечка газа: ведутся восстановительные работы
На месте происшествия работала аварийная служба. Для безопасного устранения ситуации газопровод пришлось перекрыть в трех разных местах. Движение на Петербургском шоссе оставалось закрытым из-за высокой концентрации газа.
Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил, что спасатели установили 50-метровую зону безопасности вокруг места утечки.
После окончательной ликвидации утечки и подтверждения безопасности движение на Петербургском шоссе было полностью восстановлено в 15:50.
Газовая компания продолжает ремонтные и последующие восстановительные работы.