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На Петербургском шоссе была обнаружена утечка газа: ведутся восстановительные работы

Перевод: Каролина Вертяева
Обновлено 1 марта 2025, 18:39
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Спасатели. Фото иллюстративное.
Спасатели. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

Сегодня около полудня на Петербургском шоссе в Таллинне была обнаружена утечка в подземном газопроводе. Из-за аварии движение на одной из главных транспортных артерий столицы было перекрыто.

На месте происшествия работала аварийная служба. Для безопасного устранения ситуации газопровод пришлось перекрыть в трех разных местах. Движение на Петербургском шоссе оставалось закрытым из-за высокой концентрации газа.

Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил, что спасатели установили 50-метровую зону безопасности вокруг места утечки. 

После окончательной ликвидации утечки и подтверждения безопасности движение на Петербургском шоссе было полностью восстановлено в 15:50.

Газовая компания продолжает ремонтные и последующие восстановительные работы.

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