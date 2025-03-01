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На Петербургском шоссе обнаружена утечка газа: движение ограничено

Перевод: Каролина Вертяева
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Спасатели. Фото иллюстративное.
Спасатели. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

Сегодня около полудня на Петербургском шоссе в Таллинне была обнаружена утечка газа. Из-за аварии движение на одной из главных транспортных артерий столицы перекрыто, однако его планируют возобновить к 16:00.

На месте происшествия работает аварийная служба.

Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил, что спасатели установили 50-метровую зону безопасности вокруг места утечки.

Спасатели контролируют опасную зону, а газовая компания занимается устранением утечки сразу в трех местах. «На данный момент трубопровод остается перекрытым, мы занимаемся проветриванием», - сообщил представитель пресс-службы.

Трамваи №2 и №4 продолжают движение.

«К четырем часам движение будет полностью восстановлено», - заверил представитель ведомства.

Новость дополняется.

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