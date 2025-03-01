Сегодня около полудня на Петербургском шоссе в Таллинне была обнаружена утечка газа. Из-за аварии движение на одной из главных транспортных артерий столицы перекрыто, однако его планируют возобновить к 16:00.
На Петербургском шоссе обнаружена утечка газа: движение ограничено
На месте происшествия работает аварийная служба.
Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил, что спасатели установили 50-метровую зону безопасности вокруг места утечки.
Спасатели контролируют опасную зону, а газовая компания занимается устранением утечки сразу в трех местах. «На данный момент трубопровод остается перекрытым, мы занимаемся проветриванием», - сообщил представитель пресс-службы.
Трамваи №2 и №4 продолжают движение.
«К четырем часам движение будет полностью восстановлено», - заверил представитель ведомства.
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