Депутат горсобрания Кохтла-Ярве Евгений Салтыков, которого в конце февраля назначили возглавлять муниципальную фирму OSK Grupp, несколько лет назад был осужден за мошенничество и подделку, а также причинение ущерба городу, передает ERR со ссылкой на Põhjarannik.
Новый глава муниципальной фирмы в Кохтла-Ярве ранее был осужден за мошенничество
Предыдущий глава OSK Grupp Мартин Лехтла, назначенный по итогам конкурса, успел проработать на этой должности всего пять месяцев, после чего был уволен из-за разногласий с советом предприятия, состоящего из депутатов горсобрания Кохтла-Ярве Владимира Чужаса, Сергея Бучинского и Валерия Корба: разногласия были связаны с продажей сети центрального отопления OSK Grupp в Сомпаском районе Кохтла-Ярве компании Gren Viru.
В ноябре прошлого года Лехтла принял Евгения Салтыкова на работу в OSK Grupp на должность административного директора, сделав это, по его словам, по настоянию совета предприятия.
В прошлом году Салтыков, который входит в Кохтла-Ярве в правящую коалицию центристов и социал-демократов, был назначен в совет местного водоканала, что также вызвало полемику.