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Новый глава муниципальной фирмы в Кохтла-Ярве ранее был осужден за мошенничество

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Евгений Салтыков в ноябре прошлого года принят на работу в OSK Grupp на должность административного директора.
Евгений Салтыков в ноябре прошлого года принят на работу в OSK Grupp на должность административного директора. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Депутат горсобрания Кохтла-Ярве Евгений Салтыков, которого в конце февраля назначили возглавлять муниципальную фирму OSK Grupp, несколько лет назад был осужден за мошенничество и подделку, а также причинение ущерба городу, передает ERR со ссылкой на Põhjarannik.

Предыдущий глава OSK Grupp Мартин Лехтла, назначенный по итогам конкурса, успел проработать на этой должности всего пять месяцев, после чего был уволен из-за разногласий с советом предприятия, состоящего из депутатов горсобрания Кохтла-Ярве Владимира Чужаса, Сергея Бучинского и Валерия Корба: разногласия были связаны с продажей сети центрального отопления OSK Grupp в Сомпаском районе Кохтла-Ярве компании Gren Viru.

В ноябре прошлого года Лехтла принял Евгения Салтыкова на работу в OSK Grupp на должность административного директора, сделав это, по его словам, по настоянию совета предприятия.

В прошлом году Салтыков, который входит в Кохтла-Ярве в правящую коалицию центристов и социал-демократов, был назначен в совет местного водоканала, что также вызвало полемику.

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