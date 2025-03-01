Новый глава муниципальной фирмы в Кохтла-Ярве ранее был осужден за мошенничество

Предыдущий глава OSK Grupp Мартин Лехтла, назначенный по итогам конкурса, успел проработать на этой должности всего пять месяцев, после чего был уволен из-за разногласий с советом предприятия, состоящего из депутатов горсобрания Кохтла-Ярве Владимира Чужаса, Сергея Бучинского и Валерия Корба: разногласия были связаны с продажей сети центрального отопления OSK Grupp в Сомпаском районе Кохтла-Ярве компании Gren Viru.

В ноябре прошлого года Лехтла принял Евгения Салтыкова на работу в OSK Grupp на должность административного директора, сделав это, по его словам, по настоянию совета предприятия.

В прошлом году Салтыков, который входит в Кохтла-Ярве в правящую коалицию центристов и социал-демократов, был назначен в совет местного водоканала, что также вызвало полемику.