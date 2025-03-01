Вскоре прекратит работу популярный мессенджер и сервис видеозвонков

На сайте сервиса Microsoft сообщила, что Skype прекратит работу 5 мая 2025 года. Компания объявила, что прекратит поддержку Skype и сосредоточится на сервисе Teams.

«Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams», - говорится во фрагменте кода новой версии приложения. Далее следует примечание о том, что некоторое количество «ваших друзей уже перешли в Teams бесплатно».

Однако официально Microsoft о закрытии Skype не сообщала.

Справка Skype был запущен в 2003 году, его создала команда эстонских разработчиков при участии бывших сотрудников шведской компании Tele2 Никласа Зеннстрема и Януса Фрииса. В 2011 году сервис купила Microsoft за 8,5 миллиарда долларов. В 2019 году Microsoft объявила, что Skype для бизнеса прекратит свое существование, что в итоге и произошло в 2021 году, а организациям следует перейти на Microsoft Teams.