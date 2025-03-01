Министр иностранных дел Маргус Цахкна: время действовать

По его словам, для достижения устойчивого и справедливого мира необходимо усиливать давление на агрессора и поддерживать его жертву. «Мы должны как можно скорее увеличить военную помощь Украине, ужесточить санкции против России и задействовать замороженные российские активы, находящиеся в Европе, общей стоимостью около 300 миллиардов евро».

Эстония уже экстренно увеличила свою военную помощь Украине на 25 миллионов евро, отправив боеприпасы, а в ближайшее время отправит еще 100 миллионов евро военной поддержки. «Это делает нас самым крупным сторонником Украины в пересчете на душу населения. Мы ожидаем, что и другие союзники пропорционально увеличат свою военную помощь как можно скорее. Все тревожные звонки уже прозвучали -теперь время действовать», - говорит Цахкна.

Он добавил, что долговременный и справедливый мир возможен только в том случае, если Россия прекратит войну. Если же Украина будет вынуждена прекратить боевые действия, то агрессор добьется своего, и это станет лишь началом его новых требований.

«Не менее важно не только помочь Украине укрепить свои позиции, но и создать долгосрочные меры безопасности, которые гарантируют, что подобная агрессия не повторится в будущем. Эстония готова участвовать в этих обсуждениях вместе с союзниками и совместными усилиями воплощать эти гарантии в жизнь», - отметил Маргус Цахкна.

Министр добавил, что завтра на встрече нескольких европейских стран в Лондоне Эстония ожидает четких и решительных заявлений, но, что еще важнее, конкретных действий. «Перед началом встречи страны Балтии проведут видеоконференцию с премьер-министром Великобритании, где представят свою позицию. На следующей неделе состоится также внеочередной саммит Европейского союза», - сказал Маргус Цахкна.