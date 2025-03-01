ФОТО На границе с Латвией задержана крупная партия контрабандных сигарет

В тайниках, специально оборудованных в полу, стенах, потолке и других частях транспортных средств было спрятано 26 890 пачек сигарет.

Один из крупнейших случаев контрабанды был зафиксирован в четверг, 27 февраля, на таможенном пункте Гребнево. Опираясь на данные автоматизированного анализа рисков, сотрудники таможни направили грузовой автомобиль, въехавший в Латвию из России, на дополнительную проверку с использованием рентгеновского сканера.

При анализе полученного изображения у инспекторов возникли подозрения, что в стенах и потолке полуприцепа могут находиться незадекларированные товары. Для детальной проверки была проведена углубленная инспекция, в которой принял участие кинолог со специально обученной собакой, натренированной на поиск табачных изделий.

В результате осмотра в тайниках были обнаружены сигареты Minsk Capital с акцизными марками Белоруссии. Всего было изъято 517 800 сигарет (25 890 пачек).

Фото: Valsts ieņēmumu dienests

Еще один случай контрабанды был выявлен днем ранее, 26 февраля, на таможенном пункте Патерниеки. При проверке грузового микроавтобуса, въехавшего в Латвию из Белоруссии, служебная собака указала на подозрительный участок в конструкции автомобиля. В ходе осмотра выяснилось, что алюминиевые стойки транспортного средства были заполнены пачками сигарет.

Из тайников было извлечено 5 400 сигарет (270 пачек Minsk Capital QS с белорусскими акцизными марками).

Еще одна партия контрабанды была перехвачена 25 февраля на том же пункте Патерниеки. На основании анализа рисков для сканирования с помощью рентгеновской установки была выбрана легковая машина, въехавшая из Белоруссии.

В ходе дополнительного досмотра при участии служебной собаки были обнаружены тщательно замаскированные тайники в полу автомобиля, порогах и за задним сиденьем.

В этом случае было изъято 14 600 сигарет (730 пачек NZ Gold с белорусскими акцизными марками).

Фото: Valsts ieņēmumu dienests

Общий ущерб, нанесенный государственному бюджету в виде неуплаченных налогов за выявленные партии контрабандных сигарет, оценивается примерно в 137 200 евро.

По всем фактам, где были установлены признаки преступления, материалы дел переданы в Управление налоговой и таможенной полиции VID для принятия решения о возбуждении уголовных дел.