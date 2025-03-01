Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (VID) предотвратили ввоз в Латвию 537 800 контрабандных сигарет через границу с Россией и Белоруссией, передает Rus.TVNET.
ФОТО ⟩ На границе с Латвией задержана крупная партия контрабандных сигарет
В тайниках, специально оборудованных в полу, стенах, потолке и других частях транспортных средств было спрятано 26 890 пачек сигарет.
Один из крупнейших случаев контрабанды был зафиксирован в четверг, 27 февраля, на таможенном пункте Гребнево. Опираясь на данные автоматизированного анализа рисков, сотрудники таможни направили грузовой автомобиль, въехавший в Латвию из России, на дополнительную проверку с использованием рентгеновского сканера.
При анализе полученного изображения у инспекторов возникли подозрения, что в стенах и потолке полуприцепа могут находиться незадекларированные товары. Для детальной проверки была проведена углубленная инспекция, в которой принял участие кинолог со специально обученной собакой, натренированной на поиск табачных изделий.
В результате осмотра в тайниках были обнаружены сигареты Minsk Capital с акцизными марками Белоруссии. Всего было изъято 517 800 сигарет (25 890 пачек).
Еще один случай контрабанды был выявлен днем ранее, 26 февраля, на таможенном пункте Патерниеки. При проверке грузового микроавтобуса, въехавшего в Латвию из Белоруссии, служебная собака указала на подозрительный участок в конструкции автомобиля. В ходе осмотра выяснилось, что алюминиевые стойки транспортного средства были заполнены пачками сигарет.
Из тайников было извлечено 5 400 сигарет (270 пачек Minsk Capital QS с белорусскими акцизными марками).
Еще одна партия контрабанды была перехвачена 25 февраля на том же пункте Патерниеки. На основании анализа рисков для сканирования с помощью рентгеновской установки была выбрана легковая машина, въехавшая из Белоруссии.
В ходе дополнительного досмотра при участии служебной собаки были обнаружены тщательно замаскированные тайники в полу автомобиля, порогах и за задним сиденьем.
В этом случае было изъято 14 600 сигарет (730 пачек NZ Gold с белорусскими акцизными марками).
Общий ущерб, нанесенный государственному бюджету в виде неуплаченных налогов за выявленные партии контрабандных сигарет, оценивается примерно в 137 200 евро.
По всем фактам, где были установлены признаки преступления, материалы дел переданы в Управление налоговой и таможенной полиции VID для принятия решения о возбуждении уголовных дел.