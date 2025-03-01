В Берлине проходит марш российской оппозиции против Путина

Война - не предмет торговли

«У нас всех ощущение, что война свелась к обсуждению редкоземельных металлов, каких-то сделок, козырей в карточной игре. И от этого просто противно, потому что для меня, как и для всех здесь присутствующих, эта война - не сделка, а человеческие жизни. Это не предмет торговли, а личная трагедия. Для меня эта война - личная трагедия, потому что эта война столкнула два самых близких народа в Европе», - сказал российский оппозиционер.