После окончившегося скандалом визита президента Украины Владимира Зеленского в США МИД России переложил на Киев вину в нежелании закончить развязанную Москвой три года назад войну.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала в субботу, 1 марта, украинского лидера «недоговороспособным», а его общение с президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом - «политическим и дипломатическим провалом».

В российском МИД утверждают, что от продолжения мирных переговоров весной 2022 года отказались представители Украины, продолжая обвинять президента страны в «неадекватности, коррумпированности и недоговороспособности».

Во внешнеполитическом ведомстве развязавшей военную агрессию России настаивают, что это Киев «оправдывает продолжение боевых действий», используя «ложь и манипуляции».

Захарова обрушилась на Зеленского с обвинениями в неспособности проявить чувство ответственности и одержимостью продолжением войны, заявив, что он «отвергает мир, который для него смерти подобен». Лидеров стран Европы МИД РФ обвинил в политической слабости.

Ранее о визите Владимира Зеленского в Белый дом еще более грубо высказался в Telegram-канале экс-президент и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Произошедший спор между лидерами Украины и США он назвал «лютой выволочкой в Овальном кабинете» и призвал остановить военную помощь Украине.