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Политолог Кармо Тюйр: встреча Трампа и Зеленского напоминала неудачную театральную постановку

Перевод: Каролина Вертяева
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Политолог Кармо Тюйр считает, что нет смысла бояться и паниковать. Нужно трезво оценивать ситуацию и действовать.
Политолог Кармо Тюйр считает, что нет смысла бояться и паниковать. Нужно трезво оценивать ситуацию и действовать. Фото: Sander Ilvest

Вчера вечером в Белом доме США состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Переговоры прошли очень напряженно: Трамп обвинил Зеленского в игре с жизнями людей и риске начала Третьей мировой войны. Он настаивал, что Зеленский должен вести себя смиренно и согласиться с предложенным ему соглашением по природным ресурсам. Однако в этом соглашении не было ни слова о дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США.

Сразу после переговоров начались споры и обвинения: Зеленского упрекали за отказ принять сделку США, а Трампа - за поведение, больше напоминавшее травлю, чем дипломатические переговоры.

В то же время оба лидера получили поддержку. Многие считают, что США вовсе не обязаны поддерживать Украину, а соглашение по ресурсам - это справедливая сделка в обмен на оказанную ранее помощь. Другие, напротив, похвалили Зеленского за жесткую позицию и смелость в защите своей страны.

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