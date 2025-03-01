Политолог Кармо Тюйр: встреча Трампа и Зеленского напоминала неудачную театральную постановку

Вчера вечером в Белом доме США состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Переговоры прошли очень напряженно: Трамп обвинил Зеленского в игре с жизнями людей и риске начала Третьей мировой войны. Он настаивал, что Зеленский должен вести себя смиренно и согласиться с предложенным ему соглашением по природным ресурсам. Однако в этом соглашении не было ни слова о дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США.