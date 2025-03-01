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Журналист: люди «шкворчат, как сосиски на сковороде». Каждый день приносит нам безумные новости, к которым никто не готов

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В передаче Keskpäevatund на радио Kuku главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги.
В передаче Keskpäevatund на радио Kuku главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги. Фото: Sander Ilvest

В передаче Keskpäevatund на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Марек Страндберг и Игнар Фьюк обсудили, почему вчера в Овальном кабинете Белого дома вспыхнула перепалка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания соглашения о природных ресурсах. Однако, когда президент США Дональд Трамп потребовал от Зеленского немедленно поставить подпись, встреча приняла неожиданный оборот и переросла в ссору.

Трамп обвинил Зеленского в неуважении, после чего украинский лидер покинул Белый дом, так и не подписав соглашение.

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