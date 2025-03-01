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Член Рийгикогу: первая смерть от кори в Эстонии – лишь вопрос времени

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Корь - опасное заболевание, от которого нужно прививаться сразу.
Корь - опасное заболевание, от которого нужно прививаться сразу. Фото: Shutterstock

Член Рийгикогу Кармен Йоллер считает, что первая смерть ребенка от кори в Эстонии - лишь вопрос времени.

«Первая смерть от кори в Эстонии - лишь вопрос времени, если родители срочно не примут меры, - пишет Йоллер в соцсетях. - Корь - это "канарейка в шахте" - первый тревожный сигнал, что болезни, которых можно избежать с помощью вакцинации, возвращаются. У нас уже распространяется коклюш. Тем, кто еще не вакцинировал своих детей: мы ждем вас. Мы не обвиняем вас, если вы стали жертвами искусных манипуляторов. Но давайте не будем ждать, когда в Эстонии умрет от болезни первый ребенок. Вакцины - это безопасная альтернатива длительным страданиям и смерти».

Йоллер напоминает родителям, что две дозы вакцины против кори обеспечивают 97% защиты на всю жизнь, что практически исключает тяжелые случаи заболевания. По ее данным, в Техасе уровень вакцинации MMR-вакциной (против кори, паротита и краснухи) составляет 89%, а в некоторых районах - 80%, в то время как в Эстонии этот показатель составляет всего 78%.

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