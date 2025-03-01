Член Рийгикогу: первая смерть от кори в Эстонии – лишь вопрос времени

«Первая смерть от кори в Эстонии - лишь вопрос времени, если родители срочно не примут меры, - пишет Йоллер в соцсетях. - Корь - это "канарейка в шахте" - первый тревожный сигнал, что болезни, которых можно избежать с помощью вакцинации, возвращаются. У нас уже распространяется коклюш. Тем, кто еще не вакцинировал своих детей: мы ждем вас. Мы не обвиняем вас, если вы стали жертвами искусных манипуляторов. Но давайте не будем ждать, когда в Эстонии умрет от болезни первый ребенок. Вакцины - это безопасная альтернатива длительным страданиям и смерти».