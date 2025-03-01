Сегодня в 16:44 Центр тревоги поступила информация о том, что на пляже озера Харку в Таллинне двое мальчиков, примерно восьми лет, провалились в воду, наступив на тонкий лед. На помощь им поспешил мужчина, но он также оказался в воде.
В Таллинне на озере Харку под лед провалились двое детей и взрослый
К счастью, все пострадавшие смогли самостоятельно выбраться из воды, и помощь спасателей на месте не понадобилась.
Прибывшие на место спасатели пожарной бригады Лиллекюла обнаружили, что дети сильно замерзли, были мокрые и находились в шоковом состоянии. Бригада скорой помощи доставила их в больницу для осмотра.
Спасатели измерили толщину льда на озере Харку - она составила восемь сантиметров, чего недостаточно для безопасного передвижения по нему.
С помощью дрона спасатели попросили удалиться с озера и других людей, которые находились там, несмотря на опасные условия.
Спасательный департамент напоминает:
- Выходить на лед безопасно только тогда, когда его толщина составляет не менее десяти см,
- Не выходите на лед в одиночку - всегда безопаснее передвигаться с напарником, который сможет вызвать помощь при необходимости,
- Берите с собой ледовые шилья, заряженный мобильный телефон в водонепроницаемом пакете и сухую сменную одежду,
- Перед тем как ступить на лед, убедитесь в его прочности. Темный или прозрачный лед может быть недостаточно прочным,
- Следуйте местным предупреждающим знакам и уведомлениям о состоянии льда. Если у вас есть сомнения в его прочности - не выходите на него,
- Спасательный департамент просит всех быть крайне осторожными и критически оценивать состояние льда перед выходом на него.