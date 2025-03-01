В Таллинне на озере Харку под лед провалились двое детей и взрослый

Сегодня в 16:44 Центр тревоги поступила информация о том, что на пляже озера Харку в Таллинне двое мальчиков, примерно восьми лет, провалились в воду, наступив на тонкий лед. На помощь им поспешил мужчина, но он также оказался в воде.