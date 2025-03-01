Центр надзора за дорожным движением призвал водителей учитывать движение спецтехники

«Как часто при парковке вы задумываетесь о том, смогут ли другие автомобили проехать мимо? А задумывались ли вы, что произойдет, если вам или вашим близким срочно потребуется помощь, и к вашему дому должна будет добраться машина экстренных служб?» - говорится в последнем посте Центра надзора за дорожным движением в социальных сетях.

Если полиция в основном использует небольшие автомобили, то для пожарных машин и карет скорой помощи вопрос остается актуальным - смогут ли они проехать мимо припаркованных машин?

По данным Центра, ежедневно полицейским приходится тратить значительное время на поиск владельцев автомобилей, которые припарковались, не учитывая других участников дорожного движения. Иногда, чтобы освободить проезд, полицейским приходится эвакуировать неправильно припаркованные машины.

Центр надзора за дорожным движением советует оставлять между автомобилями достаточный боковой интервал, чтобы утром не обнаружить царапины от соседних машин. Также необходимо учитывать пешеходные зоны и пути их передвижения.