На этой неделе в Тарту, в спортивном комплексе A. Le Coq, собрались около 1500 гимнасток со всего мира. Здесь проходит турнир по художественной и групповой гимнастике Miss Valentine, который продлится до завтрашнего дня.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Яркие костюмы, грация и эмоции: гимнастки из разных стран выступили на Miss Valentine
Гимнастки соревнуются в индивидуальных и командных выступлениях, а на трибунах собрались не только зрители, но и сами спортсменки, поддерживающие своих коллег. После каждого выступления зал взрывался бурными аплодисментами.