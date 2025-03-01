Утром после, пожалуй, самой напряженной ночи в истории украинско-американских отношений (и самой горячей публичной сцены в истории Овального кабинета) - самое время перевести дыхание и задуматься не столько о том, что именно произошло на переговорах Дональда Трампа и Владимира Зеленского (это мы как раз прекрасно видели), а почему случилось то, что случилось, и как будет развиваться ситуация дальше, пишет Русская Служба Би-би-си.
Гудбай, Америка. Встреча Трампа и Зеленского: что это было и что будет дальше?
Признаемся, честный ответ на большинство вопросов, которые возникли вчера и продолжают возникать сегодня, звучит не слишком воодушевляюще: «мы не знаем». Но, думается, в нынешней ситуации даже трезвый разбор вводных это лучше, чем ничего.
О чем на самом деле был спор?
Формально делегация из Киева прибыла в Белый дом для того, чтобы подписать многострадальное соглашение об украинских ресурсах. Этот документ, плод нескольких недель переговоров украинской и американской команд, был рамочным договором, который должен был быть развит следующим, более детальным соглашением, предметная работа над которым, как следует понимать, по состоянию на субботу еще не началась.
Поэтому украинцы - и Зеленский в первую очередь - явно рассматривали подписание этого общего меморандума в качестве повода для переговоров с Дональдом Трампом до того, как с ним встретится Владимир Путин.
Специфика ситуации состоит в том, что огромной тенью за «ресурсным» соглашением стоит не озвученный до сих пор «мирный план» Трампа - путь, который, по мнению американского президента, должен привести к окончанию украинско-российской войны.
И есть огромное подозрение, что в сердцах брошенная Дональдом Трампом фраза: «Или мы подписываем соглашение, или мы уходим» - касалась совсем не «ресурсного» соглашения, ведь вероятность того, что как раз оно не будет подписано, вчерашним вечером была практически нулевой. Американский президент, очень вероятно, имел в виду: соглашайтесь на мой алгоритм завершения конфликта или мы прекращаем им заниматься.
А взгляды Киева и Вашингтона на то, как нужно закончить войну, отличаются кардинально. Дональд Трамп и он этого не скрывал вчера - выступает за немедленное установление «сизфайра», режима прекращения огня, после которого можно вести дальнейшие переговоры об организации мирного сосуществования Украины и России. Владимир Зеленский - и он точно так же не делал из этого секрета - выступает против того, чтобы «просто перестать стрелять». Украинский опыт заключения подобных «сизфайров» с Россией неутешителен - Москва все время их срывала.
Трамп говорит, что на этот раз будет иначе, потому что Россия его «уважает». Зеленский возражает: вы, конечно, великий президент, но нам бы хотелось перед любым перемирием получить более существенные гарантии его соблюдения. Трампа заявления о том, что его авторитет - это недостаточная мера сдерживания Путина от начала новой войны, похоже, оскорбляют, а разговоры о каких-либо гарантиях безопасности для Украины, в которых, к тому же, будут задействованы американские войска, - просто раздражают. И это было четко видно во время вчерашней перепалки в Овальном кабинете.
Уже постфактум, когда Трамп говорил, что готов принять Зеленского, когда тот будет готов к миру, - он ведь именно это имел в виду: приходи, мол, когда согласен будешь на «сизфайр» без гарантий безопасности, другого предложения не будет. И это не попадает в тональность Зеленского, который продолжает утверждать, что он, конечно, готов к миру, но этот мир должен быть «справедливым и длительным», чего сценарий Трампа, по его мнению, не предполагает.
«Спланированная ловушка» на Зеленского или «просто так получилось»?
Уже вчера ряд журналистов и просто пользователей соцсетей предположили, что катастрофический исход встречи Трампа с Зеленским был предрешен, а события в Овальном кабинете развивались по тщательно спланированному сценарию.
Сторонники этой теории обращали внимание на мелочи. Зеленского, мол, сначала эмоционально «расшатали» вопросом о том, почему он пришел на встречу с президентом США не в костюме, потом в разговор лидеров государств без спроса вклинился Джей Ди Венс, потом они на пару с Трампом просто риторически расстреляли Владимира Зеленского, который к тому же испытывал явный дискомфорт из-за того, что интенсивная словесная перепалка велась на не родном для него английском языке.
Добавляло подозрений и то, что прессу не вывели из Овального кабинета после того, как ситуация начала выходить из-под контроля, а Дональд Трамп, казалось, демонстрировал явную заинтересованность в том, чтобы эта схватка немедленно появилась в эфирах телеканалов всего мира.
Смысл провокации якобы простой, говорили адепты этой школы мысли. Трамп уже за первый месяц на посту президента убедился, что быстрого мира между Украиной и Россией достичь ему не удастся, ибо Владимир Путин не собирается прекращать войну до полной капитуляции Киева. Киев капитулировать не собирается. Надавить на Путина у Трампа нет ни возможности, ни, будем честно говорить, желания. Поэтому лучший способ «спрыгнуть» с украинской темы - обвинить украинского президента в недоговороспособности, продемонстрировав ее на камеры.
С другой стороны, стоит признать, что настоящая «жара» в и так довольно напряженном общении украинского и американского лидеров началась, по большому счету, с необязательной ремарки Владимира Зеленского в адрес Джей Ди Вэнса по поводу того, что дипломатия в украинско-российском конфликте может не возыметь успеха. Для американцев это замечание вполне могло выглядеть как камень в их огород: мол, я уже сейчас вижу, что ваши усилия ни к чему не приведут. Темперамент нынешних обитателей Белого дома явно не позволил бы им вытерпеть такую шпильку в свой адрес. Эскалация была гарантирована.
Да, Зеленского «доставали» словесными выпадами. Да, некоторые из них ему было слышать крайне неприятно, - и каждый украинец испытал бы на его месте похожие эмоции. Но Зеленский - не первый политик (в том числе не первый лидер иностранного государства), который столкнулся со стилем общения представителей нынешней американской администрации. Президента Франции Эммануэля Макрона на этой неделе Трамп даже не вышел встречать на крыльцо Белого дома. Но другие собеседники Трампа сумели найти способ купировать свои эмоции или выразить их в закрытой части переговоров.
Опять же, донесения корреспондентов, присутствовавших в Белом доме, свидетельствуют о том, что американцы были всерьез настроены на подписание с украинцами сделки о минералах, и отмена торжественной церемонии выглядела как явный отход от базового сценария.
Что сделает Европа?
По горячим следам схватки в Овальном кабинете поддержку Владимиру Зеленскому выразило внушительное количество европейских лидеров, и это дает украинскому президенту осторожную надежду на то, что Киев не останется одним в борьбе, которую он - хоть и в разном смысле этого слова - ведет, получается, уже на два фронта.
Слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что свободный мир нуждается в новом лидере, - это заявка на начало настоящего геополитического противостояния между двумя берегами Атлантического океана, в котором Европа обещает «вписаться» за Украину и не оставить ее наедине с празднующей Россией.
Другое дело, что где как не в Киеве лучше всего знают, что громкие слова поддержки и солидарности немногого стоят, если они не подкреплены «матчастью» - политическими действиями (например, введением или усилением санкций, заморозкой или конфискацией активов), финансовой и военной помощью.
Ведь на самом деле после кажущейся уже далеким прошлым Мюнхенской конференции и отрезвляющего спича Джей Ди Вэнса, возвещающего о начале новой эпохи взаимоотношений между США и Европой, Старый свет уже разразился серией пафосных заявлений. Да только «выхлоп» из наспех организованной по этому поводу встречи европейских лидеров в Париже был минимальным.
Итак, сейчас Европа должна или встрепенуться и продемонстрировать свою субъектность в решении вопросов, напрямую касающихся безопасности на континенте, либо констатировать, что выработать и реализовать единую сильную позицию по этому поводу она не может, поэтому вынуждена согласиться с тем, что Вашингтон и Москва будут договариваться о будущем европейцев без их участия, над их головами. Начнут с украинского вопроса, а там - как знать.
В этом отношении критично важным обещает стать созванный британским премьером Киром Стармером на 2 марта саммит с заявленной целью демонстрации непоколебимой поддержки Европы в поиске мирного решения, которое обеспечит будущее суверенитета и безопасности Украины. Это для участия в этом мероприятии в Лондон уже прибыл Зеленский. Полного списка участников саммита еще не публиковали, однако, судя по сообщениям СМИ, на него приедут только те страны, которые уже сейчас четко понимают необходимость активнее включиться в решение украинского вопроса.
Наконец, стоит упомянуть об инициативе главы итальянского правительства Джорджи Мелони, имеющей неплохие отношения и с Дональдом Трампом, и с Владимиром Зеленским. Она немедленно после окончания скандальной встречи в Овальном кабинете призвала в самое ближайшее время провести саммит между «США, европейскими государствами и союзниками», чтобы «обсудить вызовы настоящего» и украинский кризис в первую очередь. О реакции потенциальных участников такого саммита - в частности, Вашингтона, - на это предложение пока не сообщалось.
Под угрозой ли политическое будущее лично Зеленского?
Вчерашняя сцена в Овальном кабинете и последовавшие за ней комментарии представителей американской администрации наводят на мысль о том, что отношения между Украиной и США лишились статуса «просто» межгосударственных. В них, по крайней мере, с американской стороны, много личного: в видении ряда представителей Вашингтона Владимир Зеленский с его нынешней позицией превращается из части решения проблемы в часть проблемы.
Откровеннее всего по этому поводу выразился сенатор-республиканец Линдси Грэм, слывущий большим другом Украины и несколько раз посетивший Киев с начала большой войны. Вчера, уже после перепалки в Овальном кабинете, он заявил, что Владимир Зеленский должен или кардинально измениться, или уйти в отставку.
Окончательно ввели эту тему в политический мейнстрим вопрос, не собирается ли Зеленский покинуть свой пост, заданный президенту Украины в эфире Fox News (тот ответил, что такое решение может принять только украинский народ), и сообщение CBS News со ссылкой на источник в Белом доме о том, «президент Трамп не стремится к смене режима в Украине, а дискуссия по поводу, какой украинский лидер мог бы быть лучше, чем Зеленский, не ведется».
В любом случае, после вчерашних событий приходится констатировать, что «химия» между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленском, мягко говоря, не содействует плодотворному сотрудничеству, и это очень важно, если мы говорим о политических лидерах именно такого типа - оба президента считаются людьми эмоциональными, часто ставящими во главу угла личное взаимоотношение к визави.
Это вовсе не значит, что ссора в Овальном кабинете ставит крест на любых отношениях Украины и США. Тот же госсекретарь Марко Рубио не исключил возвращение сторон к переговорам в случае, если Владимир Зеленский принесет свои извинения за этот инцидент. А эксперт по вопросам России и Евразии в Фонде Карнеги Эрик Чиарамелла заявил Washington Post, что спасти ситуацию могло бы назначение Зеленским посланника для переговоров с Вашингтоном - человека, которого уважали бы в столице США и который не был бы частью нынешней украинской властной команды.
Тем не менее, все эти соображения разительно контрастируют с настроениями в украинских соцсетях (и даже разговорах в кофейнях): немалое количество жителей страны, даже не являющихся ярыми сторонниками действующего президента, выражают ему поддержку и солидарность и благодарят за то, что он сумел отстоять честь своей воюющей страны перед лицом лидеров самого мощного государства в мире.
Несмотря на то, что хватает в сетях и скептических оценок - мол, Зеленский мог бы сдержать эмоции в ходе, возможно, самых главных переговоров в своей политической карьере, - с большой долей вероятности, по крайней мере, в краткосрочной перспективе в Украине будет наблюдаться эффект «сплочения вокруг флага», и уровень поддержки президента, отстаивающего справедливый мир в диалоге с американцами, фактически «перешедшими на сторону русских», будет расти.
Сможет ли Украина воевать без помощи США?
И это приводит нас к следующему вопросу. Ответом Вашингтона на склоку американского лидера с президентом Украины вполне может стать резкое ограничение, а то и прекращение финансовой и военной поддержки всей воюющей страны. В конце концов, о такой вероятности уже сейчас открыто пишут американские СМИ.
А поскольку США являются самым большим партнером Украины - по словам того же Зеленского, на Америку приходится примерно треть поставок оружия, ныне используемого ВСУ на поле боя, - то логичным будет вопрос, сможет ли Киев «потянуть» войну при помощи только своих европейских союзников?
Би-би-си недавно писала, что на самом деле Киев критически зависим от США только в нескольких видах вооружений. Прежде всего, речь идет о системах противовоздушной обороны и ракетах для них (в первую очередь, фактически не имеющих аналогов в мире комплексах Patriot), реактивных системах залпового огня (те же Himars) и боеприпасах для них. Критической называют эксперты и зависимость Киева от разведданных, которыми на регулярной основе делится с ним Вашингтон.
Потребность же в дронах, которые в последнее время стали основным средством поражения на фронте, Украина закрывает собственными силами. Украинские военные говорят, что интенсивно работают над техническим решением, которое могло бы эффективно заменить терминалы спутниковой связи Starlink в случае, если их производитель (и собственник этой компании Илон Маск) примут решение заблокировать их работу на территории Украины. В частности, один из таких способов был опробован на контролируемой Киевом части Курской области, где «старлинки» не работали.
«[В случае прекращения американской военной помощи] мы можем продержаться, возможно, полгода или год, чтобы дать Европе год на наращивание производства боеприпасов… Мы можем понести потери, возможно, утратить часть территории. Но у нас нет другого выбора кроме как сражаться, несмотря на трудности», - заявил в комментарии Wall Street Journal старший аналитик украинского благотворительного фонда «Повернись живим» Николай Белесков.
Фактически этими же словами ответил на вопрос журналиста Fox News о том, сможет ли Украина вести боевые действия без поддержки США - уже после сорванных переговоров в Овальном кабинете - и Владимир Зеленский.
«Без вашей поддержки будет сложно. Но мы не можем потерять наши ценности, наших людей, мы не можем потерять нашу свободу», - сказал президент Украины.