Гудбай, Америка. Встреча Трампа и Зеленского: что это было и что будет дальше?

А взгляды Киева и Вашингтона на то, как нужно закончить войну, отличаются кардинально. Дональд Трамп и он этого не скрывал вчера - выступает за немедленное установление «сизфайра», режима прекращения огня, после которого можно вести дальнейшие переговоры об организации мирного сосуществования Украины и России. Владимир Зеленский - и он точно так же не делал из этого секрета - выступает против того, чтобы «просто перестать стрелять». Украинский опыт заключения подобных «сизфайров» с Россией неутешителен - Москва все время их срывала.

Трамп говорит, что на этот раз будет иначе, потому что Россия его «уважает». Зеленский возражает: вы, конечно, великий президент, но нам бы хотелось перед любым перемирием получить более существенные гарантии его соблюдения. Трампа заявления о том, что его авторитет - это недостаточная мера сдерживания Путина от начала новой войны, похоже, оскорбляют, а разговоры о каких-либо гарантиях безопасности для Украины, в которых, к тому же, будут задействованы американские войска, - просто раздражают. И это было четко видно во время вчерашней перепалки в Овальном кабинете.

Зеленскому нужны гарантии безопасности, одного авторитета Трампа ему недостаточно, и хозяина Овального кабинета это раздражает. Фото: RS/MPI/Capital Pictures