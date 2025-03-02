Трамп впервые в истории США ввел официальный язык

«Национально признанный язык лежит в основе единого и сплоченного общества, а Соединенные Штаты укрепляются благодаря гражданам, которые могут свободно обмениваться идеями на одном общем языке», - говорится в указе.

В интересах Америки федеральное правительство должно «определить один - и только один - официальный язык», подчеркивается в нем далее.

«Установление английского языка в качестве официального не только упростит коммуникацию, но и укрепит общие национальные ценности, а также создаст более сплоченное и эффективное общество», - утверждается в документе.

Распоряжение отменило президентский мандат, принятый в 1990-х годах при тогдашнем главе государства Билле Клинтоне и предписывавший агентствам и учреждениям, получающим федеральное финансирование, оказывать помощь лицам, не говорящим на английском языке.

Согласно новому документу, агентства смогут решать, в каком объеме предлагать помощь на других языках, кроме английского.

Почти 68 млн человек в США говорят дома на языке, отличном от английского

Согласно данным правительства США за 2019 год, почти 68 млн человек в стране говорят дома на языке, отличном от английского.

Свыше 40 млн из них говорят дома на испанском, напомнило агентство AFP.

Группы иммигрантов в США включают также китайцев и вьетнамцев. Кроме того, в ходу - десятки языков коренных американцев.

По данным группы ProEnglish, английский признан официальным языком в 32 из 50 штатов США.