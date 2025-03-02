Бывшие ученики уволенного из Таллиннской реальной школы Мадиса Сомелара говорят, что то, что стало известно о нем за последнюю неделю, вовсе не стало неожиданностью. На данный момент известно, что Сомелар отправил фотографию своих гениталий несовершеннолетнему ученику.

На прошлой неделе Postimees писал, что Таллиннская реальная школа расторгла трудовые отношения с известным учителем и завучем Сомеларом, поскольку, по данным полиции, он отправлял несовершеннолетнему ученику сообщения сексуального характера. Поскольку ученику было больше 16 лет, оснований для возбуждения уголовного дела не было.

Согласно поступившей в Postimees информации, 42-летний Сомелар был уволен за то, что отправлял непристойные фотографии и неподобающие сообщения мальчику, который учится в гимназии. По данным Õhtuleht, на фотографиях были запечатлены гениталии. Сам Сомелар заявил: «Я никому, в том числе и ученикам, не отправлял непристойные фотографии или неподобающие снимки себя».