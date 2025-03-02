Отсидевший четыре года за мошенничество организатор скандального фестиваля Fyre проведет Fyre II

«Это, скорее, „Голодные игры", чем Коачелла», — говорили тогда обманутые посетители.

Коачелла — это один из крупнейших музыкальных фестивалей, который проходит в Калифорнии. Именно с ним организаторы сравнивали Fyre, позиционируя свой фестиваль как «Коачеллу для модных».

Организаторы заявили, что в провале фестиваля виноваты «обстоятельства вне их контроля».

Через два месяца после несостоявшегося Fyre Макфарланда арестовали по обвинению в мошенничестве: ущерб прокуроры оценили в 26 млн долларов. Он признал вину и был приговорен к шести годам заключения, но вышел на свободу досрочно, менее чем через четыре года.

О Fyre Festival сняли несколько документальных фильмов. Netflix выпустил «FYRE: величайшая вечеринка, которой не было», а Hulu — «Fyre Fraud», «Афера с Fyre».

Фестиваль с множеством неизвестных

Fyre Festival 2 должен пройти на мексиканском острове Мухерес в Карибском море. Фото: Getty Images

Как минимум 500 тыс. долларов из тех, что Макфарланд потенциально заработает на Fyre II, должны будут пойти в счет уплаты его долга.

Запланированное место проведения фестиваля Fyre 2 — остров Мухерес в Мексике, неподалеку от Канкуна. Правда, GPS-координаты на сайте фестиваля указывают на океан неподалеку от берега этого острова.

Стоимость билетов на Fyre 2 — от 1,4 тыс. до 1,1 млн долларов.

«Я уверен, люди думают, что я сошел с ума, раз я вновь это устраиваю, — сказал Макфарланд. — Но я счел бы себя сумасшедшим, если бы не стал этого делать».