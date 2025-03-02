Фестиваль Fyre часто называют «худшим музыкальным фестивалем в истории». Его организатор, Билли Макфарланд, отсидел почти четыре года за мошенничество с билетами в 2017 году, а теперь решил провести новое мероприятие. СМИ и публика уже реагируют на начавшуюся продажу билетов с иронией и насмешками.
Отсидевший четыре года за мошенничество организатор скандального фестиваля Fyre проведет Fyre II
А бутерброды с сыром будут?
«На данный момент у Fyre Fest II есть настоящий сайт, на котором можно ввести настоящие данные кредитной карты и купить якобы настоящие билеты и пакеты билетов», — с нескрываемым сарказмом описывает ситуацию с новым фестивалем Rolling Stone.
«Продолжение Fyre Festival? Что может пойти не так?», — гласит заголовок в New York Times.
Варианты реакции на объявление о продаже билетов на Fyre II в интернете еще более жестоки. «С нетерпением жду документального фильма», «Устройся на работу, Билли», «Это социальный эксперимент???», «Частный остров — это Алькатрас», «А можно заранее заказать бутерброды с сыром?» — лишь небольшая выборка из насмешек.
Все дело в том, что организатор Fyre II Билли Макфарланд — самопровозглашенный бизнесмен, отсидевший почти четыре года по обвинению в мошенничестве. Он до сих пор должен около 26 млн долларов потерпевшим от первого фестиваля Fyre.
«Голодные игры» вместо «Коачеллы»
В 2017 году Билли Макфарланд, называющий себя бизнесменом, вместе с рэпером JaRule продали около 8 тыс. билетов на музыкальный фестиваль Fyre, который должен был пройти на Багамах.
Посетителям обещали выступление 33 артистов, включая Major Lazer, Migos и Blink-182, пятизвездочный отель класса люкс, йогу по утрам и в целом — мероприятие высшего класса. Стоимость билетов достигала 400 тыс. долларов.
Но реальность оказалась, мягко говоря, другой. Вместо шикарных вилл посетителей фестиваля Fyre ожидали палатки, которые обычно используются для оказания первой помощи при стихийных бедствиях и других катастрофах. Вместо блюд высокой кухни — бутерброды с сыром. Вместо выступлений — ничего.
«Это, скорее, „Голодные игры", чем Коачелла», — говорили тогда обманутые посетители.
Коачелла — это один из крупнейших музыкальных фестивалей, который проходит в Калифорнии. Именно с ним организаторы сравнивали Fyre, позиционируя свой фестиваль как «Коачеллу для модных».
Организаторы заявили, что в провале фестиваля виноваты «обстоятельства вне их контроля».
Через два месяца после несостоявшегося Fyre Макфарланда арестовали по обвинению в мошенничестве: ущерб прокуроры оценили в 26 млн долларов. Он признал вину и был приговорен к шести годам заключения, но вышел на свободу досрочно, менее чем через четыре года.
О Fyre Festival сняли несколько документальных фильмов. Netflix выпустил «FYRE: величайшая вечеринка, которой не было», а Hulu — «Fyre Fraud», «Афера с Fyre».
Фестиваль с множеством неизвестных
Как минимум 500 тыс. долларов из тех, что Макфарланд потенциально заработает на Fyre II, должны будут пойти в счет уплаты его долга.
Запланированное место проведения фестиваля Fyre 2 — остров Мухерес в Мексике, неподалеку от Канкуна. Правда, GPS-координаты на сайте фестиваля указывают на океан неподалеку от берега этого острова.
Стоимость билетов на Fyre 2 — от 1,4 тыс. до 1,1 млн долларов.
«Я уверен, люди думают, что я сошел с ума, раз я вновь это устраиваю, — сказал Макфарланд. — Но я счел бы себя сумасшедшим, если бы не стал этого делать».
Пока неизвестно, кто будет выступать на фестивале. Макфарланд обещает «артистов таких жанров, как электронная музыка, хип-хоп, поп и рок», но не только музыкантов. Возможно, рассказал он, на фестивале будут профессиональные скейтбордисты или бойцы смешанных единоборств.
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Организацией фестиваля будет занимать не сам Макфарланд, а его партнеры. «Наши партнеры многого мне не позволят сделать, но я буду готовить бутерброды с сыром», — говорил Макфарленд.
На этот раз партнер фестиваля по продаже билетов — компания SoldOut.com — обещает гарантию возврата денег, если мероприятие будет отменено.
А сам Макфарланд, весьма вероятно, не сможет приехать на фестиваль из-за условий своего досрочного освобождения. Сам он ни в чем пока не уверен: ни в лайнапе, ни в собственных планах на фестиваль.