За ближайшие пять лет суммарные мощности солнечных панелей, установленных в Евросоюзе, могут удвоиться. DW проанализировала, как европейские правительства поддерживают развитие солнечной энергетики.
Бум солнечной энергетики в ЕС: что способствует, что мешает
Крышу дома Хесуса Мигеля Вера Лопеса в Марбелье на побережье Коста-дель-Соль в Испании покрывают солнечные батареи. «Я установил их, чтобы сэкономить на электричестве - как и все остальные», - говорит он.
Фотоэлектрические панели сегодня часто встречаются не только в Испании. Корина Гутман снимает квартиру в Бонне и недавно установила солнечные панели на своем балконе. Это одна из более чем миллиона подобных установок, зарегистрированных в Германии только в 2024 году.
«Я мечтала о такой балконной электростанции примерно с 2013 года. Но тогда процесс был намного сложнее. С тех пор многое изменилось в лучшую сторону», - рассказала она DW. Гутман и Вера Лопес - часть глобального бума, который особенно заметен в Азии и Европе.
В Европе рост солнечной энергетики во многом обусловлен позицией Европейского союза, взявшего на себя обязательство стать климатически нейтральным к 2050 году, что подразумевает переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Энергетический кризис, вызванный нападением России на Украину, побудил ЕС принять решение о «массовом расширении» их использования. Цель: независимость от ископаемого топлива из РФ.
Совместно с журналистами European Data Journalism Network DW проанализировала, как европейские правительства поддерживают развитие солнечной энергетики.
Как солнечная энергетика стала мейнстримом
В некоторых странах ЕС мощность солнечных батарей уже составляет около одного киловатта (кВт) на душу населения, что эквивалентно примерно двум солнечным панелям на человека. Лидируют Нидерланды с показателем 1,4 кВт на душу населения, далее Германия - с 1,2 кВт.
«Первая волна развития солнечной энергетики в Европе пришлась на середину 2000-х годов, когда некоторые страны ввели первые льготные тарифы на электроэнергию, продаваемую в сеть», - объясняет Раффаэле Росси, эксперт по исследованиям рынка в отраслевой ассоциации Solar Power Europe. Это привело к заметному росту отрасли в странах-первопроходцах, таких как Германия, Греция, Бельгия, Испания, Италия и Франция.
Но поначалу технология была слишком дорогой для частных потребителей, говорит Росси. С тех пор технологические улучшения позволили снизить стоимость солнечных панелей по всему миру почти на 90 процентов.
С учетом дополнительного импульса, вызванного глобальным энергетическим кризисом, только в период с 2021 по 2024 год суммарные мощности фотоэлементов в ЕС удвоились. Малые солнечные установки на балконах и крышах вносят значительный вклад в это развитие. В настоящее время на них приходится четверть всех солнечных мощностей ЕС.
Солнечные системы по-прежнему являются серьезным капиталовложением для частных домохозяйств. Корина Гутман потратила 650 евро на свою балконные панели, а система на крыше дома Веры Лопес обошлась в 6000 евро. «Это того стоит», - говорит испанец, который теперь тратит на электричество всего 15 евро в месяц вместо 100 евро, как раньше.
Согласно исследованию, проведенному в 2023 году ассоциацией Solar Power Europe, благодаря солнечным системам владельцы домов на одну семью в Германии, Италии и Испании могут сэкономить в среднем более 1 000 евро в год.
Где меньше платят за фотоэнергетику?
По меньшей мере девять европейских стран, включая Германию, снизили ставки НДС на продажу и установку солнечных панелей. Это позволяет напрямую уменьшить расходы и избежать потенциально сложных процессов подачи заявлений с целью субсидирования конечного потребителя. Правительства европейских стран также предлагают прямое финансирование для людей, инвестирующих в солнечную энергетику. Суммы и условия широко варьируются.
Венгрия, например, лидирует в этой области, предлагая щедрые субсидии для домовладельцев, покрывающие до двух третей стоимости покупки - но только в случае соблюдения определенных условий, например, приобретения систем хранения энергии. Швеция предлагает 20-процентную компенсацию стоимости покупки в рамках программы Grön Teknik с минимальными административными усилиями.
За электростанцию на балконе Корины Гутман власти Бонна заплатили ей 300 евро - почти половину расходов. Заявка на получение средств была простой. «Мне нужно было заполнить некоторые данные, загрузить фотографию балкона, и через две недели деньги были на месте», - рассказывает она DW.
Субсидии не только для владельцев жилья, но и для арендаторов
В то время как арендаторы в Германии могут воспользоваться аналогичными программами, в большинстве европейских стран поддерживают только тех, кто владеет жильем, как, например, Хесус Вера Лопес в Испании. Он подал заявку на участие в андалузской региональной программе Plan Eco Vivenda, срок действия которой истек в декабре 2024 года. Испанец надеется, что ему возместят 40 процентов затрат, но пока не получил ответа.
Система финансирования в Испании сложна и известна длительным временем ожидания: «Через два года после выделения средств было выплачено лишь менее половины заявленных денег», - говорит Седа Орхан, менеджер по возобновляемым источникам энергии в Climate Action Network Europe (CAN), ассоциации НПО, выступающих за устойчивую климатическую и энергетическую политику. Однако в стране действуют одни из самых обширных программ субсидирования солнечных панелей в Европе.
Льготные кредиты и налоговые льготы способствуют буму солнечной энергетики
Некоторые правительства и банки предлагают кредиты под низкие проценты на установку солнечных батарей. Например, в бельгийском регионе Валлония малообеспеченные семьи могут получить беспроцентный кредит. В Испании и Италии владельцы солнечных батарей могут претендовать на значительные вычеты из подоходного налога. В Германии и Швеции вместо этого снижаются налоги на доходы от продажи электроэнергии.
Анализ, проведенный DW, показал, что срок действия ряда программ субсидирования солнечной энергетики скоро истечет, а многие другие уже прекращены. Седа Орхан ссылается на неопределенность финансирования со стороны ЕС. Многолетний финансовый план ЕС заканчивается в 2027 году, а переговоры о новом бюджете только начинаются.
К тому же некоторые правительства выступают за полную отмену субсидий на солнечную энергию в будущем, объясняет эксперт рынка Раффаэль Росси. «При благоприятных условиях прямые субсидии, конечно, можно сократить. Но делать это нужно осторожно и не в одночасье», - считает эксперт. Он подчеркивает, что субсидии по-прежнему особенно необходимы домохозяйствам с низким уровнем дохода.
«Будет очень важно продолжать поддерживать солнечную энергетику», - добавляет Седа Орхан. Помимо необходимости выполнения климатических задач, солнечная энергетика обладает огромным экономическим потенциалом. Более 800 000 человек в ЕС уже работают в этой отрасли, в основном в сфере установки и обслуживания.
Солнечная энергетика нуждается в надежной инфраструктуре
Solar Power Europe прогнозирует, что в ЕС мощности, получаемые от солнечной энергетики, могут удвоиться к 2030 году по сравнению с сегодняшним днем. Впрочем, развитие отрасли во многом будет зависеть от наличия надежной инфраструктуры.
Согласно стратегии ЕС в области солнечной энергетики, это требует, среди прочего, обучения большего числа работников, которые смогут производить, устанавливать и обслуживать фотоэлектрические системы. Кроме того, европейская энергосистема должна быть модернизирована, чтобы иметь возможность лучше работать с небольшими децентрализованными источниками энергии. Также важна способность накапливать и сохранять энергию, подчеркивает Росси, что дает возможность использовать электроэнергию непосредственно там, где она вырабатывается, тем самым снижая нагрузки на сеть.