Бум солнечной энергетики в ЕС: что способствует, что мешает

Где меньше платят за фотоэнергетику?

По меньшей мере девять европейских стран, включая Германию, снизили ставки НДС на продажу и установку солнечных панелей. Это позволяет напрямую уменьшить расходы и избежать потенциально сложных процессов подачи заявлений с целью субсидирования конечного потребителя. Правительства европейских стран также предлагают прямое финансирование для людей, инвестирующих в солнечную энергетику. Суммы и условия широко варьируются.

Венгрия, например, лидирует в этой области, предлагая щедрые субсидии для домовладельцев, покрывающие до двух третей стоимости покупки - но только в случае соблюдения определенных условий, например, приобретения систем хранения энергии. Швеция предлагает 20-процентную компенсацию стоимости покупки в рамках программы Grön Teknik с минимальными административными усилиями.

За электростанцию на балконе Корины Гутман власти Бонна заплатили ей 300 евро - почти половину расходов. Заявка на получение средств была простой. «Мне нужно было заполнить некоторые данные, загрузить фотографию балкона, и через две недели деньги были на месте», - рассказывает она DW.

Субсидии не только для владельцев жилья, но и для арендаторов