Колонка Postimees Маски сброшены

Давайте посмотрим на вещи в перспективе! В то время как государство-агрессор Россия ожидало, что война закончится через три дня, к 1 марта она уже длилась 1102 дня. Всего на 316 дней меньше, чем закончилась Великая Отечественная война - героический миф России. Если в то время Советский Союз также был виноват в начале войны, Украина сейчас ни в чем не виновата. С точки зрения Украины, эта война настолько моральна, насколько это вообще возможно. Сопротивление было необходимым, неизбежным и, как мы теперь видим, возможным. Какова была бы альтернатива? Молчаливая капитуляция, как в Эстонии в 1939 году, за которой последовали бы разорение, депортации и убийства; короче говоря, последовала бы систематическая русификация украинского народа?

Теперь маски сброшены. Третьей мировой войной нам грозит не упрямство Зеленского, а политика умиротворения Дональда Трампа. Мы помним, как политика умиротворения Невилла Чемберлена в 1938 году привела ко Второй мировой войне, когда Чехословакию заставили заключить «разумный мир».

По оценке Postimees, в интересах Эстонии заключение в Украине такого мира, который включал бы коллективные гарантии безопасности Украины. К счастью, заявления о поддержке Украины от всех оставшихся демократических стран поступили в пятницу вечером и в субботу утром. Если США не желают предоставить гарантии безопасности, их должны предоставить европейские страны.

Сейчас настал момент, когда Европейский союз должен отказаться от бюджетных правил и начать быстрое вооружение - и продолжать помогать Украине. Недостающий вклад США можно заменить финансово. Будет ли он также в виде (разведывательных) технологий - более сложный вопрос, но в этом случае необходимые меры должны быть приняты немедленно.

Если Европа сможет сплотиться, у нас есть все шансы на успешный выход из этой неприятной ситуации. Украина не одинока. В отличие от 1939 года, и Эстония не одинока. США и Дональд Трамп, однако, остаются в одиночестве со своей политикой примирения. Остается надеяться, что он все-таки сможет увидеть Путина насквозь, или же его заставят изменить свое мнение внутриполитические процессы, которые могут занять год или два.