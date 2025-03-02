Пятничный конфликт в Белом доме между Дональдом Трампом, Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским разрядил воздух, словно гроза после жары. До этого момента было не совсем ясно, чего можно ожидать от Трампа и какой будет его политика в отношении Украины.
Колонка Postimees ⟩ Маски сброшены
Исходя из национальных интересов Эстонии, для нас первостепенное значение имеет выход Украины из войны с гарантиями безопасности, а также сохранение международного порядка, исключающего изменение государственных границ насильственным путем, как это было в XIX веке и первой половине XX века. Мы, как и другие малые европейские страны, не хотим быть пешкой в разделе сфер влияния между великими державами.
Учитывая местоположение Эстонии, разговоры о том, чем Трамп лучше Байдена или является ли его борьба с нелегальной иммиграцией или культурные войны хорошим делом, на данный момент совершенно второстепенны. Дональд Трамп в целом согласился с тем, что изменение границ силой в мире возможно (он говорит, что и Украина должна пойти на уступки) и что агрессора надо умиротворить (Зеленский слишком ненавидит Путина, чтобы вести с ним переговоры).
Правда, отвечая на вопросы журналистов на встрече, Трамп на вопрос польского журналиста, распространится ли поддержка США для Польши также на страны Балтии, ответил следующим образом: «Страны Балтии…Это тоже сложный регион. Но мы очень поддерживаем. Мы поддерживаем НАТО».
К сожалению, Дональд Трамп, потребовав от Зеленского мира ценой уступок, продемонстрировал свою слабость как геополитика. Мы можем это утверждать, основываясь на историческом опыте Эстонии со времен Северной войны. Мы хорошо знаем Россию, для которой границы там, где находятся ее войска, и для которой переговоры и мирные соглашения нужны лишь для того, чтобы выиграть время в сложной ситуации.
«Я подпишу этот мирный договор, - якобы заявил представитель Советской России Адольф Иоффе на Тартуских мирных переговорах в 1920 году, — но я не верю, что Эстонская Республика сможет просуществовать даже десять лет».
Действительно, уже 1 декабря 1924 года в Таллинне произошла организованная Россией попытка государственного переворота, которая, к удивлению Москвы, была неожиданно быстро подавлена. Разведданные оказались ошибочными. Люди поддержали свое государство. То, что произошло в 1939 и 1940 годах, конечно, отдельная история, но это еще раз доказывает, что Россия опасна, пока сохраняется ее имперский менталитет, который, к сожалению, жив и сегодня.
По оценке Postimees, в интересах Эстонии заключение в Украине такого мира, который включал бы коллективные гарантии безопасности Украины
Видно, что Трамп хочет мира любой ценой - что, несомненно, вполне устраивает Путина, который остро нуждается во временной передышке. Судя по всему, одним из мотивов Трампа является желание донести до аудитории внутри государства четкие послания: все, что сделал Байден, было плохим, если бы Трамп был президентом, война бы вообще не началась, а теперь он может быстро установить мир. Однако личность Зеленского не позволяет ему выполнить это обещание, и это его злит.
К сожалению, бурная пресс-конференция в Овальном кабинете также показала, что Трамп не понимает сути войны для украинцев: это борьба за выживание народа, которому грозит геноцид.
Не менее прискорбно, что в Эстонии все больше распространяется враждебность по отношению к Украине. Мартин Хельме написал в субботу в Facebook: «...славянский наглец пришел кичиться перед Трампом и требовать, получил, что хотел». В социальных сетях многие люди, считающие себя консерваторами, распространяют целый ряд аргументов, согласно которым Украина каким-то образом виновата в произошедшем, что война началась из-за желания Украины вступить в НАТО и что Украина сразу рухнет, если мирное соглашение, предложенное Трампом, не будет немедленно принято.
Давайте посмотрим на вещи в перспективе! В то время как государство-агрессор Россия ожидало, что война закончится через три дня, к 1 марта она уже длилась 1102 дня. Всего на 316 дней меньше, чем закончилась Великая Отечественная война - героический миф России. Если в то время Советский Союз также был виноват в начале войны, Украина сейчас ни в чем не виновата. С точки зрения Украины, эта война настолько моральна, насколько это вообще возможно. Сопротивление было необходимым, неизбежным и, как мы теперь видим, возможным. Какова была бы альтернатива? Молчаливая капитуляция, как в Эстонии в 1939 году, за которой последовали бы разорение, депортации и убийства; короче говоря, последовала бы систематическая русификация украинского народа?
Теперь маски сброшены. Третьей мировой войной нам грозит не упрямство Зеленского, а политика умиротворения Дональда Трампа. Мы помним, как политика умиротворения Невилла Чемберлена в 1938 году привела ко Второй мировой войне, когда Чехословакию заставили заключить «разумный мир».
По оценке Postimees, в интересах Эстонии заключение в Украине такого мира, который включал бы коллективные гарантии безопасности Украины. К счастью, заявления о поддержке Украины от всех оставшихся демократических стран поступили в пятницу вечером и в субботу утром. Если США не желают предоставить гарантии безопасности, их должны предоставить европейские страны.
Сейчас настал момент, когда Европейский союз должен отказаться от бюджетных правил и начать быстрое вооружение - и продолжать помогать Украине. Недостающий вклад США можно заменить финансово. Будет ли он также в виде (разведывательных) технологий - более сложный вопрос, но в этом случае необходимые меры должны быть приняты немедленно.
Если Европа сможет сплотиться, у нас есть все шансы на успешный выход из этой неприятной ситуации. Украина не одинока. В отличие от 1939 года, и Эстония не одинока. США и Дональд Трамп, однако, остаются в одиночестве со своей политикой примирения. Остается надеяться, что он все-таки сможет увидеть Путина насквозь, или же его заставят изменить свое мнение внутриполитические процессы, которые могут занять год или два.