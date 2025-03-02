Все прогнозы в СМИ о дальнейшем развитии событий остаются скорее догадками и эмоциями. Государственный секретарь США, оправдывая позицию Вашингтона, заявил, что единственный путь к завершению войны - заставить Россию сесть за стол переговоров. Однако публичные заявления американской администрации и угрозы в адрес Украины лишь подталкивают российское руководство к продолжению боевых действий.

Президент Зеленский посетил Великобританию, где на встрече с премьер-министром Стармером получил заверения в «всесторонней поддержке столько, сколько потребуется». Также был объявлен новый пакет помощи на 2,26 миллиарда фунтов стерлингов. Важную роль в дальнейшем развитии ситуации сыграют предстоящие встречи европейских лидеров в Лондоне. Если им удастся продемонстрировать единство и решительность в противостоянии российской агрессии, это может уменьшить эмоциональное давление на процесс принятия решений в США.

США не в силах заставить Украину быстро пойти на мирное соглашение. Тем временем Россия нанесла удар баллистической ракетой по порту Одессы, повредив как портовую инфраструктуру, так и торговое судно под флагом Панамы. Для Москвы это попадание имеет стратегическое значение, поскольку ее цель - блокировать грузоперевозки из одесских портов. В Запорожье очередной ракетный удар пришелся на жилой дом.