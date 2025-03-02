Американские чиновники допустили ошибку, продолжая критиковать президента Украины, чем поставили себя в неловкое положение, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Все прогнозы в СМИ о дальнейшем развитии событий остаются скорее догадками и эмоциями. Государственный секретарь США, оправдывая позицию Вашингтона, заявил, что единственный путь к завершению войны - заставить Россию сесть за стол переговоров. Однако публичные заявления американской администрации и угрозы в адрес Украины лишь подталкивают российское руководство к продолжению боевых действий.
Президент Зеленский посетил Великобританию, где на встрече с премьер-министром Стармером получил заверения в «всесторонней поддержке столько, сколько потребуется». Также был объявлен новый пакет помощи на 2,26 миллиарда фунтов стерлингов. Важную роль в дальнейшем развитии ситуации сыграют предстоящие встречи европейских лидеров в Лондоне. Если им удастся продемонстрировать единство и решительность в противостоянии российской агрессии, это может уменьшить эмоциональное давление на процесс принятия решений в США.
США не в силах заставить Украину быстро пойти на мирное соглашение. Тем временем Россия нанесла удар баллистической ракетой по порту Одессы, повредив как портовую инфраструктуру, так и торговое судно под флагом Панамы. Для Москвы это попадание имеет стратегическое значение, поскольку ее цель - блокировать грузоперевозки из одесских портов. В Запорожье очередной ракетный удар пришелся на жилой дом.
Президент России подписал закон, дающий армии право конфисковывать любые гражданские транспортные средства, независимо от их назначения. Этот документ подтверждает, что за последние полтора года украинские военные добились значительных успехов в уничтожении российской логистики.
Обстановка на фронте
Количество атак, инициированных российской армией, колеблется и вчера достигло самого низкого уровня за последние недели. В целом ситуация остается неизменной. Основные направления атак: Курская область на территории России и район Покровска на Донбассе. Активность тактической авиации остается высокой - ежедневно используются 80–100 планирующих авиабомб. Вчера российская авиация увеличила число ударов не только по военным объектам, но и по прифронтовым населенным пунктам, находящимся под контролем Украины. Данных о точности бомбардировок за последние месяцы мало, но частые атаки по городам указывают на проблемы с прицельным поражением военных целей.
На Курском направлении активность российской армии традиционно высокая. Украинские источники сообщают, что их логистика испытывает сильное давление из-за атак дронов и артиллерийского огня противника. Около трети всех российских планирующих бомб ежедневно применяется на небольшом участке фронта. Однако конкретной информации о продвижении российских подразделений пока нет. По всей видимости, в последние месяцы командование РФ перебрасывало резервы именно на этот участок.
В Харьковской области российские войска ограничиваются авиационными и артиллерийскими ударами.
На Купянском направлении сохраняется спад российской активности. В районе Лимана атаки были немного интенсивнее, но успеха не принесли. В районе Северска российские части оставались пассивными.
В районе Бахмута бои шли в окрестностях города Торецк. Появляются сообщения о контратаках украинских сил. Однако это локальные операции, не выходящие за границы города. Российская армия пытается стабилизировать ситуацию за счет наступательных действий.
В районе Покровска интенсивность атак РФ также варьируется, причем вчера атак было меньше, чем в предыдущие дни. Ситуация в целом остается неизменной. Южнее Украина потеряла несколько позиций в районе поселка Великая Новоселка.
На юге российское командование продолжает попытки небольших атак в направлении Гуляйполя и Орехова. Возможно, российские силы смогли незначительно улучшить свои позиции на некоторых участках за последнюю неделю, но эта информация исходит в основном из российских источников. Активность на южном фронте связана с требованиями Москвы включить всю территорию Херсонской и Запорожской областей в состав России в результате возможных мирных переговоров. В связи с этим можно ожидать усиления воздушных ударов по украинским городам в регионе, особенно по Херсону и Запорожью.