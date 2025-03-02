Танкер Eagle S, подозревавшийся в повреждении кабеля Estlink 2, покинул Финляндию

По данным полиции Хельсинки, танкер был освобожден из-под ареста в пятницу, 28 февраля, поскольку криминальная полиция Финляндии завершила необходимые следственные действия, и оснований для его задержания больше нет.

Финская пограничная охрана следит за выходом танкера из территориальных вод и экономической зоны страны - судно уже покинуло Порвоо.

Владельцы поврежденного кабеля, компании Fingrid и Elering, также не видят необходимости в дальнейшем аресте судна. По данным Fingrid, содержание танкера под арестом обходится дороже, чем его фактическая стоимость.